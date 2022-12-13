أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن دعمها ومشاركتها في حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور حول الأنشطة الاحتيالية والجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية stc للمسؤولية المجتمعية.



هذا، وتم إطلاق المبادرة في عام 2021 بإشراف من بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية لنشر الوعي حول الأشكال المختلفة للاحتيال المصرفي التي يستخدمها المحتالون.

والآن في سنتها الثانية، تهدف الحملة إلى تغطية مواضيع تشمل زيادة الوعي حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال، وكيفية اكتشافها وسبل تقليل تعرضهم للجرائم الإلكترونية.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى انه بالنظر إلى الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والتحول الرقمي، يعد نشر الوعي بأهمية حفظ التفاصيل الشخصية والبيانات الحساسة والمعلومات الخاصة الأخرى أمرا أساسيا، وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الخاص في الكويت، فقد التزمت stc بدعم هذه المبادرة كجزء من واجبها تجاه المجتمع الكويتي.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: يسعدنا أن نتشارك مع بنك الكويت المركزي في الدعم الكامل لحملة «لنكن على دراية»، والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز الوعي المالي بين المجتمع الكويتي.

فبالنظر إلى العدد المتزايد للهجمات التي نشهدها اليوم عبر مختلف التطبيقات والأنظمة الأساسية يتم استهداف الأفراد من خلال رسائل SMS ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف النقال بهجمات إلكترونية تخترق البنية التحتية الحيوية وتكشف البيانات الحساسة.



وأكدت الجاسم: تلتزم stc من خلال دورها كأحد رواد السوق في مجال تمكين التحول الرقمي وقطاع الاتصالات والحلول الرقمية، بدعم أهداف الحملة لاسيما أنها تتماشى مع القيم الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية.

وباعتبارها شريكا رئيسيا، ستتعاون stc مع جميع الكيانات المشاركة بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لنشر الرسالة بشكل فعال لجميع الأفراد.



وأضافت: دائما ما تكون stc سباقة في دعم المبادرات المهمة، التي يتم تنظيمها بما يخدم مصلحة عملائنا، فضلا عن المجتمع والاقتصاد الكويتي، وكجزء من دعمها المتفاني للحملة، ستنشر الشركة محتوى تعليميا ومعلومات على جميع منصاتها الرقمية والاجتماعية.

وستقوم الشركة أيضا بالترويج لمبادرة التوعية في جميع فروعها في جميع أنحاء الكويت بهدف نشر أكبر قدر ممكن من الوعي.



واختتمت الجاسم قائلة: تتماشى هذه المبادرة مع إطار المسؤولية المجتمعية الشامل لشركة stc استنادا إلى هدفها الأساسي المتمثل في إعلام الجمهور بطرق تجنب التعرض للخداع أو الاستغلال.

بالإضافة إلى ذلك، تتماشى المبادرة أيضا مع استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي في الكويت من خلال تطوير حلول رقمية آمنة وموثوقة.