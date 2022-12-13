كرّم محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، خريجي برنامج قادة إدارة المخاطر (المجموعة الثانية)، الذي عقد في الفترة من 16 مايو حتى 28 أكتوبر 2022، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، والذي يهدف إلى تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية للعمل في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار البيان الى أن البرنامج امتد على مدى 4 مراحل متسلسلة، بدأت المرحلة الأولى في تقديم برامج تدريبية ومحاضرات عملية متخصصة في مجال إدارة المخاطر، ثم المرحلة الثانية التي تضمنت برنامجا تدريبيا مكثفا لتأهيل المشاركين لاجتياز امتحان شهادة مهنية بالتعاون مع الجمعية الدولية لمحترفي إدارة المخاطر في الولايات المتحدة الأميركية، تليهما المرحلة الثالثة التي تضمنت حالات دراسية ومشاريع تخرج وفقا للمعايير المحددة من لجنة البرنامج، وشملت المرحلة الرابعة تدريبا دوليا في المملكة المتحدة بالتعاون مع مركز الحوكمة والمخاطر والأنظمة في معهد لندن المصرفي والمالي لجميع المشاركين في البرنامج وعددهم 15 مشاركا.



يذكر أن مبادرة «كفاءة» هي مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارها المهني وتسليحها بالمهارات الضرورية لسوق العمل بما يناسب ما يفرضه التقدم والتطور الهائل والمستمر الذي تشهده الصناعة المالية والمصرفية.