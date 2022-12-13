تراجعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.



وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولارا للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.9 دولارات، وفقا لرويترز.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقرر عقده اليوم وغدا، ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولارا.



كما تراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولارا، فيما هبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولارا.