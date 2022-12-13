وضعت إسرائيل حدا للجدل الدائر منذ عقود بشأن أحد أشهر جواسيسها إيلي كوهين، قائلة إن القبض عليه وإعدامه في سورية كان بسبب جهود مخابراتية مضادة ناجحة.



وجندت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) كوهين، وهو يهودي هاجر من مصر إلى إسرائيل، وأرسلته سرا إلى دمشق، حيث عمل من عام 1961 إلى 1965.



وقبل اعتقاله، تمكن من نقل معلومات تقول إسرائيل إنه اتضح أنها كانت حيوية لهزيمة القوات السورية في حرب عام 1967.



وقال رئيس «الموساد» ديفيد برنيع، خلال افتتاح متحف لإحياء ذكرى كوهين في مدينة هرتزليا الساحلية، «دعوني أنتهز هذه المناسبة المميزة لأكشف هنا ولأول مرة، بعد بحث معمق جرى مؤخرا، أن إيلي كوهين لم يتم القبض عليه بسبب كمية الرسائل التي نقلها، أو بسبب ضغط مورس عليه من مسؤوليه للبث بشكل عاجل، وإنما تم القبض بسبب رصد الرسائل التي بثها.. أي ببساطة رصدها وتحديد مصدرها. ومن الآن هذه هي حقيقة استخباراتية».



ومن بين المعروضات في المتحف الجديد آخر برقية لكوهين، والتي أرسلت يوم القبض عليه في يناير 1965، وأدين كوهين بالتجسس، وأعدم في دمشق في وقت لاحق من ذلك العام.



ومن الروايات التي تم تداولها، أن الصدفة كانت وراء الايقاع به، حيث اشتكت احدى السفارات في المبنى الذي يقيم فيه من تشويش كبير على اتصالاتها، ما دفع السلطات الى مراقبة الموقع لتكتشف ان السبب هو برقيات كوهين، رواية اخرى نقلها الصحافي المصري حسنين هيكل ذكر فيها ان احد الضباط المصريين تعرف على كوهين من خلال الصور اثناء تواجده مع الرئيس امين الحافظ.