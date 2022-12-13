غادر البلاد إلى باتايا بتايلند، وفد المنتخب الوطني للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند التي تقام كجولة ثالثة وأخيرة من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 - جولة قارة آسيا - والتي ينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويرأس الوفد عبدالله بوربيع فيما ضم عبدالوهاب العمر مديرا للمنتخب و14 لاعبا من بينهم عدد من أبطال العالم يتقدمهم المخضرم محمد بوربيع ومحمد الباز إلى جانب سالم أيمن وراشد الراشد ويوسف البصيري ووليد العدساني وقاسم حسين ومحمد بن يوسف وعبدالله مندني ومحمد الزيد ومحمد مال الله وفهد الريس ودعيج الشايع والبطل الواعد فيصل بوربيع.