

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



حافظ الكويت على صدارته لدوري «زين» الممتاز في جولته العاشرة بعد عودته من الجهراء بفوز ثمين وبثلاثية نظيفة في أول مهمة لمدربه الجديد علي عاشور ليحلق الأبيض وحيدا برصيد 21 نقطة، فيما بقي الخاسر على 13 نقطة.



وتقدم الكويت بهدف محترفه العراقي شيركو كريم في الدقيقة 24، وأضاع بعدها فرصة ثمينة لم يستغلها المهاجم يوسف ناصر، ولم يغير مدرب «الأبيض» البحريني عاشور في التشكيلة التي اعتاد عليها الفريق سابقا، حيث لعب بطريقة هجومية بوجود فيصل زايد وشيركو ويوسف ناصر وياسين الخنيسي وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول، في حين لم يهدد الجهراء خصمه واكتفى بهجمات مرتدة لم تثمر شيئا، وسدد مهاجمه أساكا كرة مرت بجانب القائم.



وفي الشوط الثاني أضاف يوسف ناصر الهدف الثاني بضربة رأسية متقنة من صناعة الظهير الأيمن سامي الصانع (61)، وسيطر بعدها الكويت على مجريات اللعب، وألغى الحكم هدفا لشيركو كريم بعد عودته لـ «الفار»، وردت العارضة كرة قوية للجهراء من قدم أساكا، وضاعت عليه فرصة تقليص النتيجة.



وفي الوقت بدل الضائع ختم ياسين الخنيسي أهداف فريقه بهدف ثالث بعد عرضية من سامي الصانع (93).



أدار المباراة الحكم عمار أشكناني وجاءت قراراته سليمة.وعلى ستاد ناصر العصيمي استعاد كاظمة نغمة الفوز بتغلبه على الفحيحيل 1-0، ليرتقي برصيده الى النقطة 16، فيما ظل الخاسر عند رصيده السابق بـ 12 نقطة، سجل الهدف الوحيد أحمد العرسان (8). وجاء الشوط الأول بمستوى فني متواضع مع أفضلية لكاظمة من حيث الفرص المتاحة.



وقد نجح البرتقالي في كسر مصيدة التسلل التي جاء منها الهدف الأول بعد تمريرة من العمق من ناصر الفرج للمهاري أحمد العرسان أودعها في شباك الحارس نواف المنصور، وأهدى العرسان عرضية متقنة لعمر الحبيتر لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة (33).



في المقابل، لم يظهر الفحيحيل بمستواه المعهود، ولم تشكل محاولاته خطورة على مرمى الحارس حسين كنكوني.



وفي الشوط الثاني تخلى الفحيحيل عن حذره لترتفع وتيرة اللقاء، وكثف الأحمر من طلعاته الهجومية، ورد القائم الأيمن لكنكوني تسديدة قوية للبديل فواز الرشيدي (84)، فيما حافظ كاظمة على توازنه الدفاعي، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للبرتقالي.



إلى ذلك، تتواصل منافسات الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز اليوم بإقامة مواجهتين، اذ يلعب العربي برصيد 16 نقطة مع النصر بـ 10 نقاط، ويسبقها اللقاء الذي يجمع القادسية برصيد 12 نقطة مع الساحل بـ 5 نقاط.



ويخوض الأخضر المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج المميزة آخرها الفوز على الغريم التقليدي الأصفر بثلاثية نظيفة والتأهل الى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد، ويسعى العربي إلى مواصلة مشواره الناجح وتحقيق الفوز للاقتراب من الصدارة بالاعتماد على الثنائي المتألق السنوسي الهادي ومحمد الصولة وخط الوسط المتميز بتواجد سيف الحشان وسلطان العنزي.



وعلى الجهة الأخرى، يعاني النصر مؤخرا ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية تعيده الى المراكز المتقدمة، وتضم صفوف الفريقين نخبة من اللاعبين المحليين والمحترفين ما يضفي على اللقاء بعدا من الإثارة، علما أن مواجهة الدور الاول انتهت بالتعادل 1-1.



وفي اللقاء الذي يجمع الجريحين القادسية والساحل يأمل الجهاز الفني للأصفر بقيادة الصربي بوريس بونياك استعادة الثقة عبر تحقيق الفوز إرضاء لجماهير الفريق والسعي للاقتراب من المراكز الأولى، اذ يقع الأصفر في المركز السابع وهو لا يناسب تاريخ وإمكانات الفريق الذي يضم نخبة من لاعبي الخبرة والمنتخب.



وفي المقابل قدم الساحل افضل عروضه قبل أيام وكان ندا قويا للسالمية قبل الخسارة بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، ما يشير إلى ارتفاع المستوى الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس، وكانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز صعب للقادسية 3-2.