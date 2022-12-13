احتفظ فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، لكن إيراداته تراجعت إلى 11.1 مليون دولار نظرا إلى عدم تسجيل إقبال كبير على الصالات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، على ما أظهرت الأرقام التي نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



واحتل المركز الثاني في الترتيب فيلم «فايولنت نايت» (8.7 ملايين دولار)، وهو شريط أكشن كوميدي يؤدي فيه نجم «سترينجر ثينغز» ديفيد هاربور دور سانتا كلوز يواجه أشرارا يدخلون عنوة منزل عائلة ثرية للسطو على ثروتها.



أما المرتبة الثالثة فبقيت من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «سترينج وورلد» من ديزني، الذي بلغت مداخيله 3.6 ملايين دولار.



وحل في المركز الرابع بنحو 2.7 مليون دولار فيلم الرعب الكوميدي «ذي منيو» من بطولة رالف فاينز.



وكانت الإيرادات البالغة مليوني دولار التي حققها «ديفوشن» كافية ليكون الخامس في الترتيب، وهو فيلم عن قصة طيارين مقاتلين ينتميان إلى البحرية الأميركية.