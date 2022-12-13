اختتم برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم 3 في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بمشاركة ضباط من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني، حيث استضافت الكلية على مدى 3 أسابيع نخبة من المحاضرين الزائرين أساتذة العلوم السياسية والاقتصاد والاتصال الإستراتيجي من جامعة الكويت لإثراء البرنامج أكاديميا، وشاركت أكاديمية الدفاع البريطانية ببرنامج «إدارة الدفاع في السياق الأمني الأوسع» والذي يعتبر من البرامج الرائدة في تعزيز معرفة إدارة الدفاع والأمن الوطني، بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة «كرانفيلد ـ المملكة المتحدة» لتقديم محاضرات في فن القيادة والإدارة على المستوى الإستراتيجي.

ويهدف البرنامج إلى تطوير معرفة الضباط القادة بالسياق الإستراتيجي الوطني والإقليمي، وتعزيز القدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ، وفهم البيئة الإستراتيجية المحيطة.