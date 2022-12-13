عبدالعزيز الفضلي



افتتح وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان صباح امس روضة الحكمة بمنطقة إشبيلية بحضور مدير الشؤون الإدارية بتعليمية الفروانية ومدير إدارة المشاريع بوزارة التربية محمد فهاد والموجهة الفنية العامة لرياض الأطفال نادية المسلم.



وبارك السلطان افتتاح الصرح التعليمي الجديد، مشيرا إلى ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمرحلة التأسيس وهي مرحلة رياض الأطفال، مبديا إعجابه الشديد بمرافق الروضة والتي صممت على أحدث التصاميم، لافتا إلى ان هناك جهودا كبيرة بذلت لظهور هذه الروضة بصورة طيبة وجاذبة لأبنائنا الأطفال وهيئاتنا التعليمية.



من جانبه، قال مدير الشؤون الإدارية بمنطقة الفروانية التعليمية فهد الحيان إننا لا نألو جهدا في خدمة أبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية وتوفير أفضل الأجواء التعليمية للنجاح في عملهم، مشيرا إلى أن المنطقة زودت الروضة بكل ما تحتاج إليه من هيئة تعليمية وإدارية وعمالة، مشيدا بجهود الإدارة المدرسية وما تقوم به من خدمة المتعلمين والتعامل الراقي مع أولياء الأمور.



بدورها، قالت مديرة روضة الحكمة سارة العجمي: نسعد جميعا بافتتاح روضة الحكمة التي تأخرت بسبب الظروف الصحية «جائحة كورونا» فلنسجل هذا العام معا بأحرف من نور افتتاح صرح تربوي علمي بعون وتوفيق من الله سبحانه وتعالي ثم بتضافر جهود العاملين في الروضة من الهيئة الإشرافية والتعليمية والإدارية فلكم أجزل عبارات الشكر وعظيم الثناء، مشيرة إلى ان ما نشاهده نتاج التفكير السليم والتخطيط المحكم والعمل الدؤوب والتنفيذ الرائع لنشاهد أطفالا في عمر الزهور يعيشون أجواء مريحة في فصولهم وروضتهم التي تؤهلهم لأن يتلقوا علمهم وهم يتمتعون بنفس مريحة في بيئة تعليمية متكاملة مدعمة بأجهزة حديثة وتقنيات ذكية لما تتطلبه عملية التعليم بالإضافة إلى توافر الكفاءة المتميزة من الهيئة الإشرافية والتعليمية والإدارية ومساندة أولياء أمور أطفالنا.