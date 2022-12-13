القاهرة - هناء السيد



بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (31) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة د.أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.



يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (25) للمجلس الوزاري العربي للسياحة المقرر عقدها اليوم والتي تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك ذات العلاقة بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة، ومن بينها دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين، وسبل إنعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي والحلول المقترحة للعقبات التي تعاني منها السياحة في الدول العربية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 /2022، اضافة الى توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة السائح العربي وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية ورؤية العمل السياحي العربي المشترك. كما يناقش المكتب اختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2022.



ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة كلا من مصر - رئيسا، وسلطنة عمان نائبا للرئيس، وعضوية كل من السعودية، تونس، الجزائر، العراق، فلسطين والمغرب، اضافة الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.