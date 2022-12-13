قال المتحدث باسم حكومة «طالبان» في أفغانستان ذبيح الله مجاهد إن قوات الأمن قتلت 3 مهاجمين على الأقل بعد أن فتح مسلحون النار داخل فندق يقع في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة كابول يرتاده أجانب.



وأضاف مجاهد ان الهجوم انتهى ولم يسقط قتلى من الأجانب لكن اثنين منهما أصيبا أثناء محاولتهما الهرب عبر القفز من شرفة الفندق.



وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا دوي انفجار قوي أعقبه إطلاق نار.



وذكروا أن الهجوم وقع في فندق يقيم فيه عادة صينيون وأجانب آخرون.



وقال شاهد عيان إن الانفجار وقع بالقرب من دار ضيافة صينية، حيث اعتاد عدد من الصينيين الإقامة هناك.



بدورها، قالت السفارة الصينية في أفغانستان إنها تولي أهمية كبيرة للحادث وتراقب الوضع عن كثب وتتخذ الإجراءات ذات الصلة.



وأسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا، وفق ما ذكرت منظمة «اميرجينسي» المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه.



وذكرت المنظمة غير الحكومية أنها استقبلت21 جريحا على الأقل وأن «3 كانوا قد فارقوا الحياة» عند وصولهم إلى المستشفى.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران إن «مسلحين مجهولين هاجموا فندقا في العاصمة كابول قبل ان يصل رجال الأمن ويباشروا عمليات تطهير المنطقة».