

أعلن أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسين الكندري، أن وفدا من الاتحاد التقى عميد التسجيل والقبول بالهيئة د.مشعل المنصوري لمناقشة عدد من القضايا الطلابية، موضحا أن وفد الاتحاد ترأسه ماجد الميموني، وعضوية كل من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الخدمات العامة ظايف العبيان، والأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالله العبيدي، ورئيس لجنة المستجدين ناصر العتيبي، ورئيس اللجنة الثقافية ونائب رئيس لجنة المستجدين ناصر الدوسري.



وقال الكندري إن أبرز القضايا التي ناقشها الاتحاد مع د.المنصوري هي قضية الشعب المغلقة حيث وعد بطرح المزيد من الشعب أمام الطلبة لمساعدتهم على التخرج، وكذلك موضوع التحويل الخارجي والتحويل بين التخصصات، والذي سيبدأ الاثنين 12 الجاري، كما ناقش الوفد خطة تسجيل الشواغر للمسجدين، حيث أفاد د. المنصوري بأن خطة الشواغر ستكون الأسبوع المقبل.



وأكد الكندري أن اللقاء كان مثمرا ولمس الوفد تجاوبا من د.مشعل المنصوري، متمنيا استمرار هذا التعاون البناء بين الاتحاد وقطاعات الهيئة المختلفة لتقديم أفضل خدمات ممكنة للطلبة.