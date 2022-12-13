قامت وزارة الصحة بعدد من الإجراءات الفورية والعاجلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية، ومن أبرزها إبرام عدد من عقود التوريد الجديدة بصفة عاجلة والتي تعزز عقودا سابقة، وهي في طور انتظار الموافقات، والحصول على رد الجهات المعنية في الدولة بأسرع وقت ممكن.



كما أكدت الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة للانتهاء من إجــراءات الــدورة المستندية حتى يتسنى دخول العقود حيز التنفيذ بصفة عاجلة.



هذا، وأعلنت الوزارة وصول بعض من شحنات الأدوية المتفق عليها للبلاد، وفي طور الانتهاء من إجراءات تسلمها بصفة عاجلة.