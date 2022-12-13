عبدالعزيز الفضلي



بدأ ديوان الخدمة المدنية بإرسال موافقاته على المعلمين والمعلمات الذين تعاقدت معهم «التربية» من فلسطين للعمل في سلك التدريس للعام الدراسي الحالي وسد النقص ببعض التخصصات العلمية. وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن «التربية» تلقت موافقة الديوان على نحو 20 معلما ومعلمة من أصل



500 تعاقدت معهم، مشيرة الى انه سيقوم بإرسال بقية الكشوفات للوزارة خلال الأيام المقبلة بعد اعتمادها. وأوضحت المصادر أن «التربية» ستخاطب «الداخلية» لاستخراج تأشيرات المعلمين ومن ثم حجز تذاكر طيران لدخولهم الى البلاد، متوقعة أن ينتظم جميع المعلمين المتعاقد معهم خلال الفصل الدراسي الثاني، وسيتم تسليمهم 200 دينار كسلفة أولى فور وصولهم على أن تخصم من الراتب.