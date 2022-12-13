كأن ستاد لوسيل بات ملحقا للملعبين الأسطوريين «لا بومبونيرا» و«مونومونتال» في بوينس آيرس بحيث تحول هذا الملعب الى معقل للأرجنتين في مونديال قطر بعدما استضاف ليونيل وميسي ورفاقه لـ 3 مباريات، كما سيكون معهم على الموعد مجددا اليوم لاحتضان 40 ألفا من مشجعيهم في نصف النهائي ضد كرواتيا.



وبعد الفوز على هولندا في ربع النهائي بركلات الترجيح، قال ميسي: «نستفيد من هذه اللحظات مع الأشخاص الموجودين هنا وفي الأرجنتين، حيث يشعر الجميع بنشوة الانتصار».



ومنذ بداية نهائيات النسخة الثانية والعشرين، كان الجمهور الأرجنتيني العلامة الفارقة في الدوحة، فبحسب تقديرات السفارة الأرجنتينية في الدوحة، خطط بين 35 و40 ألف أرجنتيني لحضور كأس العالم ومساندة منتخب بلاده في مسعاه لإحراز اللقب الأول منذ 1986 والثالث في تاريخه، ما جعل جمهور «ألبيسيليستي» الأكبر في العاصمة القطرية إلى جانب مشجعي المكسيك والسعودية والآن المغرب.



ولا تنحصر مساندة فريق المدرب لويس سكالوني في الأرجنتينيين وحسب، بل يتهافت أيضا للوقوف خلفه الآلاف من الهنود والبنغلادشيين العاملين في قطر وكذلك مشجعون من المنطقة، ليتغذى ميسي ورفاقه طوال البطولة بالحماس القادم من المدرجات والاستفادة من ميزة الشعور كأنهم يلعبون على أرضهم تقريبا، ووحده المنتخب المغربي يتفوق عليهم من ناحية الدعم الجماهيري في العاصمة القطرية من بين المنتخبات الأربعة المتواجدة في نصف النهائي.



من أجل 45 مليوناً



وفي هذا الصدد، قال نجم فرنسا السابق وبطل مونديال 1998 ديفيد تريزيغيه الذي نشأ في بوينس آيرس لعائلة أرجنتينية، إنه «مقارنة بفرنسا على سبيل المثال، نشعر بأن الأرجنتين ليست على نفس المستوى فنيا حتى الآن. لكن ما يساعدها هم مشجعوها».



وفي نهاية كل من المباريات التي فازوا بها، بقي لاعبو الأرجنتين على أرضية الملعب للاحتفال مع الجمهور، وغالبا ما كانوا يرددون أنهم كانوا يلعبون من أجل 45 مليون أرجنتيني.



وقال حارس المرمى إميليانو «ديبو» مارتينيز، بطل ركلات الترجيح ضد هولندا في ربع النهائي، إن «ما أفعله، أنا أفعله من أجل 45 مليونا. إنهم يمرون بفترة اقتصادية سيئة. منح الفرح للناس هو أفضل شيء يحدث لي في الوقت الحالي».



وبالنسبة لتريزيغيه، فإن الوضع الحالي في الأرجنتين هو في الواقع عامل يفسر العلاقة الخاصة بين اللاعبين و«هينتشاس»، أي المشجعين المتفانين.



وأوضح «أول صورة عالقة في ذهني عن فريق الأرجنتين كانت في المكسيك عام 1986. كان هناك جنون في ذلك الوقت، لكن ليس الجنون الحالي. في حينها، كان هناك الجانب الرياضي لكن كانت هناك أيضا مخاوف اجتماعية واقتصادية في البلاد، مما يجعل الشغف أكبر».



كيف سافروا لقطر؟



وفي الأرجنتين، نقلت وسائل الإعلام المحلية الكثير من القصص لمشجعين ادخروا لمدة 4 أعوام من أجل تحمل تكاليف الرحلة إلى قطر، وقاموا بتغيير الـ «بيسو» إلى دولار حتى لا يفقدوا قيمة ما ادخروه لأن التضخم يلتهم القوة الشرائية للمواطن (بلغ 76.6% منذ مطلع العام الحالي).



ومن بين الذين قدموا الى الدوحة من أجل مؤازرة ميسي ورفاقه في كتيبة سكالوني، هناك بيتو، ابن الـ 60 عاما الذي قال من سوق واقف انه مغترب ويعيش في الولايات المتحدة وليس في الأرجنتين، إلا أن ذلك لم يؤثر على شغفه حيال الكرة والمنتخب وفق ما أفاد، قائلا: «على الرغم من أني عشت في الولايات المتحدة لفترة طويلة، فإذا قطعت معصمي سيتدفق الدم الأزرق والأبيض». وتابع: «لدينا شغف كبير حيال كرة القدم. نعاني كثيرا يوميا لأن هناك مشاكل في بلدنا، فالاقتصاد ليس على ما يرام. لكن كرة القدم تمنحنا هذه الطاقة التي تسمح لنا بالانتقال من لا شيء إلى كل شيء».



«موتشاتشوس»



هذا الشغف وهذا الرابط الذي يوحد الشعب الأرجنتين، تعكسهما أغنيتان تضج بهما مدرجات الملاعب في قطر بعنواني «فاموس أرخنتينا» و«موتشاتشوس» التي تعتبر من الأناشيد غير الرسمية للمنتخب والتي تستجلب، بالإضافة الى ميسي، ذكريات مارادونا ووالديه دون دييغو ودونا توتا، لكن أيضا ذكريات جزر فوكلاند المتنازع على سيادتها بين بريطانيا والأرجنتين والتي شهدت حربا عام 1982 خلفت 649 قتيلا أرجنتينيا و255 بريطانيا.



وقبل انطلاق المونديال القطري، أوضح مدير متحف فوكلاند في بوينس آيرس إدغاردو إستيبان أن «الأرجنتين بلد معقد فيه العديد من الانقسامات السياسية. لكن جزر فوكلاند هي مصدر إجماع، كما حال المنتخب الوطني لكرة القدم. نشعر جميعا بهذا الانتماء».



وبحلم إحراز لقب طال انتظاره منذ 1986، ينشد الأرجنتينيون في المدرجات «موتشاتشوس (أيها الأولاد)، اليوم، بدأنا نؤمن مرة أخرى. أريد أن نفوز بالثالث، أريد أن أكون بطل العالم! بالنسبة لدييغو، بإمكاننا أن نراه في السماء بجانب دون دييغو ولا توتا يساند ليونيل!».



ويريد ليونيل كل المساندة الممكنة من زملائه من أجل تخطي كرواتيا الثلاثاء ومن بعدها الفائز من مواجهة الأربعاء بين فرنسا حاملة اللقب والمغرب الذي يمني النفس بمواصلة الحلم بعدما بات أول منتخب أفريقي يصل الى نصف النهائي.