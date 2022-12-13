أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية تأمين جسر جوي من نحو 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة اليوم وغدا، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب «أسود الأطلس» من حضور نصف النهائي أمام حامل اللقب فرنسا.



وقالت الشركة، في بيان، إنها وضعت جسرا جويا بين الدار البيضاء والدوحة، من خلال تأمين نحو 30 رحالة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم.



وأضافت «التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية»، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية.



وحظي المغرب بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة، الذي تزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن ثم ربع النهائي. وسبق أن نظمت الخطوط الجوية المغربية رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المباراتين الأخيرتين للمنتخب.



وأشارت الخطوط الملكية الجوية أيضا إلى تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة بالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.