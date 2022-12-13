قتلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما خلال اشتباكات في أثناء مداهمة بمدينة جنين وسط استمرار موجة العنف في الضفة الغربية المحتلة.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الفتاة التي تدعى جنى زكارنة قتلت «بدم بارد» برصاص قناص إسرائيلي، مضيفا أنه يجب محاسبة إسرائيل.



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه عبر عن حزنه لمقتل الفتاة وأرسل تعازيه إلى أسرتها، وأضاف أن إسرائيل ستواصل التحقيق في الحادث.



وزعم الجيش الإسرائيلي انه ألقى القبض على 18 مطلوبا خلال المداهمة بينهم ثلاثة يشتبه بضلوعهم في «نشاط إرهابي». وأضاف أنه خلال المداهمة تعرض الجنود لنيران كثيفة واستهدفوا بمتفجرات.



وتقول السلطات الفلسطينية إن ما لا يقل عن 165 فلسطينيا، من بينهم أعضاء في جماعات مسلحة ومدنيون، لقوا حتفهم العام الحالي على أيدي جيش الاحتلال في الضفة الغربية في أحد أعنف الأعوام منذ أكثر من عشر سنوات.