مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية حول تعديل قانون التأمين الصحي "عافية" حول إضافة شرائح جديدة منها ربات البيوت والمعاقين

مجلس الامة يوافق على استعجال اللجان لإنجاز تقاريرها عن قوانين المدن الإسكانية لمناقشتها في جلسة 20 الجاري وتعديل قانون الانتخاب في جلسة 21 الشهر الجاري

مجلس الأمة يوافق على تقديم بند طلبات تشكيل لجان التحقيق على جدول جلسة غد التكميلية

وزير العدل: قانون تعارض المصالح يبيّن جدّية الحكومة في العمل وهي من شاركت في تقديمه وليس لدى الحكومة مانع من التصويت على القانون في المداولة الأولى وترك الثانية للتعديلات

عالية الخالد: تعارض المصالح قانون مستحق ويجب أن يخصّص لفئة معينة مع حماية صغار الموظفين

عادل الدمخي: قانون تعارض المصالح يحدد عقوبة على من يقدم بلاغاً منقوصاً على نفسه وهذه محاربة الفساد الحقيقية

عبدالكريم الكندري : بعد ثلاث مجالس نحن على عتبة إقرار قانون تعارض المصالح وللأسف القضاء يرفض هذا القانون

-التأمين الصحي "عافية" لا يغطي كافة الأمراض المزمنة التي يحتاجها كبار السن

مبارك الحجرف: وصل الأمر أن "البورتر" في الوزارات يستفيد من وظيفته ولذلك يجب إقرار قانون تعارض المصالح

حسن جوهر : قانون تعارض المصالح هو صمام أمان ومدعاة للاستقرار السياسي وتحديداً للحكومة رغم ما طرحته من ملاحظات

-قانون عافية يعزز المنظومة الصحية ونبارك لأمهاتنا وأخواتنا ونحن بحاجة لرؤية مستقبلية حول التأمين الصحي

مجلس الأمة ينتقل إلى بند تقرير اللجنة التشريعية حول قانون تعارض المصالح ورئيس اللجنة النائب مهند الساير يعتلي المنصة لشرح التقرير

مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري بعد التصويت على تقرير اللجنة التشريعية

وزير المالية من مجلس الأمة: نشعر بمعاناة المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن ألف دينار..وهناك نية لتحسين أوضاعهم المعيشية ودراسة لتحديد الزيادة وفي نهاية هذا الشهر سيكون لدينا التصور الواضح بشأن زيادة المتقاعدين

مجلس الأمة ينتقل إلى بند الأسئلة وردود الوزراء عليها

مجلس الأمة يوافق على بند الرسائل الواردة كما وردت في الجدول باستثناء رسالة لجنة الأولويات لمناقشتها مع برنامج عمل الحكومة

فيصل الكندري: مخازن وزارة الصحة بها كريمات مخدرة لعمليات التجميل..وعلى وزير المالية أن يتعهد بتوفير ميزانية للأدوية

عبدالعزيز الصقعبي: أولى خطوات الإصلاح إيجاد منظومة إلكترونية تربط جميع الجهات في وزارة الصحة.. وقد بلغ حجم الهدر سنوياً 30 مليون دينار

خليل الصالح: وزارة الأشغال معنية بإيجاد مرافق عامة في منطقة جابر الأحمد.. ولا بد من نظرة حكومية تجاه المناطق الجديدة التي يقطنها عدد كبير من المواطنين

-شرائح ربات البيوت والمعاقين بحاجة للاهتمام من خلال قانون عافية وباقي الشرائح تحتاج أيضاً للاهتمام

حمدان العازمي: ميزانية "الصحة" لدينا تبلغ ملياري دينار وميزانية وزارة الصحة في الإمارات 500 مليون وقطر 600 مليون وليس عندهم نقص في الأدوية

خليل أبل: مافيا الأدوية تضغط ويجب توجيه أموال الاستثمارات نحو الأدوية وجزء من مشكلة الأدوية التركيبة السكانية

-"عافية" كان تجربة لإضافة فئات جديدة وثبت أن القانون ناجح والشريحة الجديدة تستحق وعلى وزارة الصحة زيادة الشرائح الاجتماعية

حمد المدلج: حجم الاحتكار واضح وقوة التجّار الفاسدين واضحة أيضا ويجب فك الارتباط وتضارب المصالح بين كثير من القيادات والتجار

وزير الصحة : نقص الأدوية ليس وليد اللحظة وأنا حرصت على دراسة جذور المشكلة مدركاً عامل الوقت..ولن أدّخر جهداً لضمان راحة المواطنين

-تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية ومراجعة آلية تلقي الطلبات وتسريع الدورة المستندية الخاصة بتوريد الأدوية

- نسعى لزيادة السعة التخزينية للأدوية وتوفير 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية

مبارك الحجرف: يجب أن ندق ناقوس الخطر والخلل حول قضية نقص الأدوية بالنسبة لعدم وجود ميزانية وحول هيكل الوزارة

- تعديل قانون التأمين الصحي استحقاق اجتماعي لأمهاتنا وأخواتنا وكنت أتمنى صدور الأمر بقرار وليس بقانون

صالح عاشور : لا نقبل تصريحات وزير الصحة بشأن قضية نقص الأدوية..ويجب أن يكون صاحب قرار ورؤية حتى يستطيع حل هذه القضية أو يقدّم استقالته

-قانون تعارض المصالح له استحقاقين الأول دولي والثاني محلي وحزمة القوانين لابد أن تكتمل لمكافحة الفساد

حمد المطر: ⁧‫الكويت‬⁩ لا تزال تدفع فاتورة الفساد والفاسدين الذين لديهم القدرة على منع الإصلاح..ويوجد "مافيا" وراء المشاكل في تسجيل الأدوية

-فكرة قانون تعارض المصالح تحدّد فترة زمنية للإفصاح حتى للأقارب وهذه حزمة تشريعات تحافظ على المال العام

أسامة الزيد: قضية الأمن الدوائي ليست قضية قابلة للتسويف ويجب أن يكون لرئيس الحكومة موقف واضح تجاه تصريح وزير الصحة بأنه لا توجد لديه عصا سحرية

أسامة الشاهين: نشكر الحكومة على ⁧‫إنجاز "ونتر وندرلاند"‬⁩ ونحث على تعميمها في جميع المحافظات ونتمنى بناء وتنفيذ منتزه الشيخ نواف الأحمد لأنه سينشّط السياحة

-منع تعارض المصالح استحقاق دولي ونحن وقعنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهذا القانون مهم

-إضافة شرائح إلى "عافية" محل إجماع وهناك 18 ألف من ربات البيوت وجب تكريمهن بهذا القانون

جنان بوشهري: نقص الأدوية مسؤولية الحكومة..وما فائدة الفوائض المالية التي يتحدث عنها وزير المالية إذا كانت الدولة عاجزة عن توفير الدواء للمواطنين؟

-مكافحة الفساد تبدأ من خلال إقرار قانون تعارض المصالح وهذا القانون يعطي الحق للمواطن بمراقبة السياسيين