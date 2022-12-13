- مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية حول تعديل قانون التأمين الصحي "عافية" حول إضافة شرائح جديدة منها ربات البيوت والمعاقين
- مجلس الامة يوافق على استعجال اللجان لإنجاز تقاريرها عن قوانين المدن الإسكانية لمناقشتها في جلسة 20 الجاري وتعديل قانون الانتخاب في جلسة 21 الشهر الجاري
- مجلس الأمة يوافق على تقديم بند طلبات تشكيل لجان التحقيق على جدول جلسة غد التكميلية
- وزير العدل: قانون تعارض المصالح يبيّن جدّية الحكومة في العمل وهي من شاركت في تقديمه وليس لدى الحكومة مانع من التصويت على القانون في المداولة الأولى وترك الثانية للتعديلات
- عالية الخالد: تعارض المصالح قانون مستحق ويجب أن يخصّص لفئة معينة مع حماية صغار الموظفين
- عادل الدمخي: قانون تعارض المصالح يحدد عقوبة على من يقدم بلاغاً منقوصاً على نفسه وهذه محاربة الفساد الحقيقية
- عبدالكريم الكندري : بعد ثلاث مجالس نحن على عتبة إقرار قانون تعارض المصالح وللأسف القضاء يرفض هذا القانون
-التأمين الصحي "عافية" لا يغطي كافة الأمراض المزمنة التي يحتاجها كبار السن
- مبارك الحجرف: وصل الأمر أن "البورتر" في الوزارات يستفيد من وظيفته ولذلك يجب إقرار قانون تعارض المصالح
- حسن جوهر : قانون تعارض المصالح هو صمام أمان ومدعاة للاستقرار السياسي وتحديداً للحكومة رغم ما طرحته من ملاحظات
-قانون عافية يعزز المنظومة الصحية ونبارك لأمهاتنا وأخواتنا ونحن بحاجة لرؤية مستقبلية حول التأمين الصحي
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند تقرير اللجنة التشريعية حول قانون تعارض المصالح ورئيس اللجنة النائب مهند الساير يعتلي المنصة لشرح التقرير
- مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري بعد التصويت على تقرير اللجنة التشريعية
- وزير المالية من مجلس الأمة: نشعر بمعاناة المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن ألف دينار..وهناك نية لتحسين أوضاعهم المعيشية ودراسة لتحديد الزيادة وفي نهاية هذا الشهر سيكون لدينا التصور الواضح بشأن زيادة المتقاعدين
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند الأسئلة وردود الوزراء عليها
- مجلس الأمة يوافق على بند الرسائل الواردة كما وردت في الجدول باستثناء رسالة لجنة الأولويات لمناقشتها مع برنامج عمل الحكومة
- فيصل الكندري: مخازن وزارة الصحة بها كريمات مخدرة لعمليات التجميل..وعلى وزير المالية أن يتعهد بتوفير ميزانية للأدوية
- عبدالعزيز الصقعبي: أولى خطوات الإصلاح إيجاد منظومة إلكترونية تربط جميع الجهات في وزارة الصحة.. وقد بلغ حجم الهدر سنوياً 30 مليون دينار
- خليل الصالح: وزارة الأشغال معنية بإيجاد مرافق عامة في منطقة جابر الأحمد.. ولا بد من نظرة حكومية تجاه المناطق الجديدة التي يقطنها عدد كبير من المواطنين
-شرائح ربات البيوت والمعاقين بحاجة للاهتمام من خلال قانون عافية وباقي الشرائح تحتاج أيضاً للاهتمام
- حمدان العازمي: ميزانية "الصحة" لدينا تبلغ ملياري دينار وميزانية وزارة الصحة في الإمارات 500 مليون وقطر 600 مليون وليس عندهم نقص في الأدوية
- خليل أبل: مافيا الأدوية تضغط ويجب توجيه أموال الاستثمارات نحو الأدوية وجزء من مشكلة الأدوية التركيبة السكانية
-"عافية" كان تجربة لإضافة فئات جديدة وثبت أن القانون ناجح والشريحة الجديدة تستحق وعلى وزارة الصحة زيادة الشرائح الاجتماعية
- حمد المدلج: حجم الاحتكار واضح وقوة التجّار الفاسدين واضحة أيضا ويجب فك الارتباط وتضارب المصالح بين كثير من القيادات والتجار
- وزير الصحة : نقص الأدوية ليس وليد اللحظة وأنا حرصت على دراسة جذور المشكلة مدركاً عامل الوقت..ولن أدّخر جهداً لضمان راحة المواطنين
-تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية ومراجعة آلية تلقي الطلبات وتسريع الدورة المستندية الخاصة بتوريد الأدوية
- نسعى لزيادة السعة التخزينية للأدوية وتوفير 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية
- مبارك الحجرف: يجب أن ندق ناقوس الخطر والخلل حول قضية نقص الأدوية بالنسبة لعدم وجود ميزانية وحول هيكل الوزارة
- تعديل قانون التأمين الصحي استحقاق اجتماعي لأمهاتنا وأخواتنا وكنت أتمنى صدور الأمر بقرار وليس بقانون
- صالح عاشور : لا نقبل تصريحات وزير الصحة بشأن قضية نقص الأدوية..ويجب أن يكون صاحب قرار ورؤية حتى يستطيع حل هذه القضية أو يقدّم استقالته
-قانون تعارض المصالح له استحقاقين الأول دولي والثاني محلي وحزمة القوانين لابد أن تكتمل لمكافحة الفساد
- حمد المطر: الكويت لا تزال تدفع فاتورة الفساد والفاسدين الذين لديهم القدرة على منع الإصلاح..ويوجد "مافيا" وراء المشاكل في تسجيل الأدوية
-فكرة قانون تعارض المصالح تحدّد فترة زمنية للإفصاح حتى للأقارب وهذه حزمة تشريعات تحافظ على المال العام
- أسامة الزيد: قضية الأمن الدوائي ليست قضية قابلة للتسويف ويجب أن يكون لرئيس الحكومة موقف واضح تجاه تصريح وزير الصحة بأنه لا توجد لديه عصا سحرية
- أسامة الشاهين: نشكر الحكومة على إنجاز "ونتر وندرلاند" ونحث على تعميمها في جميع المحافظات ونتمنى بناء وتنفيذ منتزه الشيخ نواف الأحمد لأنه سينشّط السياحة
-منع تعارض المصالح استحقاق دولي ونحن وقعنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهذا القانون مهم
-إضافة شرائح إلى "عافية" محل إجماع وهناك 18 ألف من ربات البيوت وجب تكريمهن بهذا القانون
- جنان بوشهري: نقص الأدوية مسؤولية الحكومة..وما فائدة الفوائض المالية التي يتحدث عنها وزير المالية إذا كانت الدولة عاجزة عن توفير الدواء للمواطنين؟
-مكافحة الفساد تبدأ من خلال إقرار قانون تعارض المصالح وهذا القانون يعطي الحق للمواطن بمراقبة السياسيين
- مجلس الأمة يؤبن الرئيس الأسبق محمد العدساني
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس العادية ويبدأ في جدول الأعمال ببند الرسائل الواردة