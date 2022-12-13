حقّق دواء تجريبي جديد للقضاء على الخلايا السرطانية في نخاع العظام نسبة نجاح في 73% من مرضى سرطان الدم الذين تطوعوا للمشاركة في التجارب السريرية الخاصة بهذا الدواء.

ويهدف هذا الدواء إلى توظيف خلايا الدم البيضاء، التي يتمثل دورها في القضاء على الميكروبات والفيروسات داخل الجسم، لمهاجمة خلايا سرطان الدم، في تطور علمي يصفه العلماء بأنه "وضع الجيش أمام العدو مباشرة"

وأشارت الدورية العلمية "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسن" إلى أن الدواء الجديد "تالكيتاماب" حقق نجاحا في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، كما تم تحديد الجرعات الصحيحة للعلاج في المرحلة الثانية من الاختبارات.

ويذكر أن جميع المشاركين في التجربة سبق لهم تلقي العلاج بثلاثة بروتوكولات علاجية مختلفة دون أي تحسن، مما يظهر أن الدواء الجديد يعطي أملا جديدا لمرضي سرطان الورم النقوي المتعدد الذي يصيب خلايا الدم البيضاء، ويصعب علاجه.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الطبيب أجاي شاري مدير الأبحاث الاكلينيكية في مركز تيش لعلاج السرطان التابع لكلية طب إيكان بالولايات المتحدة قوله إن هذه النتائج تعني أن "ثلاثة أرباع هؤلاء المرضى أمامهم فرصة للحصول على عقد حياة جديد"، مؤكدا أن الدواء الجديد أثار استجابة ملموسة لدى المرضى الذين سبق علاجهم وتعرضوا لانتكاسات جراء إصابتهم بمرض الورم النقوي المتعدد، وهو ثاني أكثر أنواع سرطان الدم شيوعا.