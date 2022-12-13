عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح المجال لجميع موظفيها ممن تتوفر فيهم الشروط للتقديم على منصب مدير عام منطقة تعليمية على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 20 عاما.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 21 سنة، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي في مجال العمل مدة لا تقل عن 22 سنة.

ويجب أن يكون المتقدم شاغرا لوظيفة مدير إدارة، وحاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الاخرتين، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وأن يجتاز المقابلة الشخصية وفق القرارات الوزارية المنظمة.

كما اعلنت الوزارة عن احتياجها لشغل وظيفة مدير عام التعليم الخاص بذات الشروط.