منصور السلطان

قامت فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام صباح امس بجولة تفتيش بإشراف نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد في منطقة الشويخ الصناعية، وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق أسفرت الجولة عن غلق عدد 29 منشأة حرفية لم يلتزم أصحابها بالاشتراطات الوقائية، بعد أن تم إخطارهم سابقا بالشروط المطلوبة ولم يتم تنفيذها.



وشدد اللواء خالد فهد على أن دور فرق التفتيش هو لضمان تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال إزالة المخالفات في البلاد، مطالبا الجميع بالتعاون.