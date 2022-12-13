عبدالكريم العبدالله



بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات العلاجية العالمية، أفادت وزارة الصحة عن تواصل وزير الصحة د.أحمد العوضي المباشر مع رئيس العلاقات الدولية لمستشفى «غوستاف روسي Gustave Roussy» الفرنسي لعلاج أمراض السرطان السيد ريمي ثيوليت.



كما تفيد الوزارة بأنه قد تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال علاجات السرطان وبشكل مباشر مع الكويت ووزارة الصحة - دون طرف ثالث-، اعتبارا من مطلع عام 2023 بمشيئة الله، بعد أن أبدى المستشفى ترحيبه بمبادرة الوزير، وخاصة بعد أن قد انتهى العقد المبرم بين المستشفى والوكيل المحلي السابق.



وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية الرائدة عالميا للمرضى، والاستعانة بخبرات المتخصصين العالميين، كما تستهدف الوزارة أن تكون الكويت مركزا إقليميا لعلاج مرضى السرطان، في ظل الإمكانات العالية التي تتمتع بها المنظومة الصحية في البلاد، وتعزيز التعاون والتبادل المشترك للخبرات.