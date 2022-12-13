حريصون على دعم جميع جهود تعزيز الأمن والسلام في مختلف بقاع العالم

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، حيث اطمأن فيه على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، معربا عن خالص تمنياته لسموه بوافر الصحة وتمام العافية ولسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدوام التوفيق والسداد.



كما أعرب عن خالص التهنئة بنجاح الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة في الكويت، متمنيا للكويت كل الرقي والازدهار.



وقد اطمأن سموه كذلك خلال الاتصال على صحة جلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان الصديقة، حيث طلب سموه منه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحياته اليه وتمنيات سموهما له بموفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.



هذا، وقد بحث سموه خلال المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الكويت واليابان الصديقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وقضايا الطاقة.



وقد أكد سموه حرص الكويت على دعم جميع الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والسلام في مختلف بقاع العالم ومساندتها لمختلف الإجراءات التي تضمن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المصدرة والمستهلكة لهذه الخامة الحيوية.



هذا، وقد أعرب سموه عن بالغ شكره له على هذا الاتصال وعلى ما عبر عنه من طيب المشاعر تجاه صاحب السمو الأمير وتجاه سموه وعلى ما أبداه من تمنيات صادقة للكويت بدوام التقدم والنماء.