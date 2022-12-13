يمرر كريستوف بودوان جهاز الموجات فوق الصوتية على بطون أسماك الحفش في مزرعة لتربية الأسماك بالقرب من بوردو، لاختبار بيوضها والتأكد من جودة الكافيار المنتج في فرنسا.

ولا يلبث أن يصرح معلناً أنه "كافيار!" عندما يظهر على الشاشة الوميض الصحيح حول كل حبة دائرية، قبل أن يعود ويلاحظ أنها "ناضجة جدأً!" ، في إشارة إلى أن دورة الحمل قد تجاوزت الحد وأن البيض أصبح طرياً، ولم يعد يعطي الكافيار ذا النوعية المنشودة، وهو ما يستدعي عودة الأنثى إلى الماء لمدة عامين.

وتحرص شركة "ستوريا" التي تنتج "ستورجون"، أبرز ماركات الكافيار في فرنسا، على إجراء هذه العملية الشاقة، إذ تُجرى سنوياً فحوص بالموجات فوق الصوتية لنحو 20 ألفاً من أسماك الحفش تنتج 300 طن من الكافيار.

وهذه العملية فرضها تأثير الاحترار المناخي على المياه، إذ أن تحولها أكثر دفئاً يؤدي إلى تسريع دورة الحمل، وبالتالي يكون عدد كبير من البيوض ناضجاً.

ويلاحظ كريستوف بودوان أن "الظروف تطورت في السنوات الأخيرة ، مع فصول شتاء أقل حدة، فمنذ عشر سنوات لم نر جليداً على البرك".

ونفقت سمكة واحدة من كل خمس أسماك عام 2021 عندما وصلت درجة حرارة الماء إلى 30 درجة، أي خمس درجات فوق المعدّل المناسب لسمك الحفش.

ويقول رئيس "ستوريا" لوران دولو "قد لا تعرف كل واحدة بالاسم ، ولكن من غير المستحب إخراج سمكة ميتة من الماء ، وبالطبع التكلفة باهظة للمجموعة".

وأدت كثافة صيد سمك الحفش إلى انقراض وجوده البري، حتى في المياه الروسية والإيرانية لبحر قزوين، وينحصر وجود سمك الحفش راهناً تقريباً في المزارع ، ومعظمها في الصين.

ودرجت منطقة جيروند الفرنسية على اصطياد سمك الحفش منذ قرون ، لكنّ قيمة بيضه لم تكن معروفة.

ويعود الفضل في التعريف بالكافيار في فرنسا في مطلع القرن العشرين إلى المهاجرّين الأرمنيين ملكوم وموشغ بتروسيان اللذين أسسا العلامة التجارية التي تحمل الاسم نفسه.

وقد أقنعا أولاً سيزار ريتز بوضع بيض سمك الحفش من بحر قزوين على قائمة الطعام في فنادقه، قبل أن يفتحا متجرهما الخاص في باريس.

- "أقل ولكن أفضل" -ولم تبد تربية هذه الأسماك في مزارع في فرنسا إلا في تسعينات القرن العشرين وراحت تنمو منذ حظر الكافيار البري عام 2008.