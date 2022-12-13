ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، على أساس سنوي، بنسبة 71ر1 % إلى 3ر424 مليار درهم في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 15ر417 مليار درهم في أيلول/ سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 15ر7 مليار درهم.

وأرجعت إحصاءات المصرف المركزي، التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 6ر39 % لتبلغ 4ر63 مليار درهم في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 4ر45 مليار درهم في نفس الشهر .2021

ووصلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 14 ر 241 مليار درهم، فيما بلغت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 76ر119 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5% لتبلغ 48ر128 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس الماضي مقارنة بنحو 38ر122 مليار درهم في نفس الشهر .2021

وأظهرت إحصائءات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى1ر115 مليار درهم في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 1ر6 % مقارنة بنحو 5ر108 مليار درهم في نفس الفترة .2021

ووفق إحصائات المصرف المركزي، زادت الودائع النقدية إلى 625 مليار درهم في بنمو على أساس سنوي بنسبة 6ر8 % مقارنة بنحو 3ر575 مليار درهم في نفس الفترة عام .2021