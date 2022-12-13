استعدت العديد من مناطق وسط الولايات المتحدة بداية من جبال روكي إلى الغرب الأوسط ولمدة أسبوع تقريبا لظروف تشبه العاصفة الثلجية، في حين تم تحذير الولايات الواقعة في أقصى الجنوب من خطر حدوث فيضانات وأعاصير بسبب احتمالية هبوب عاصفة هائلة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/ الأمريكية أن المنطقة التي تمتد من ولاية مونتانا إلى غرب نبراسكا وكولورادو تستعد لتحذيرات من عاصفة ثلجية، فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ما يصل إلى قدمين (61 سم) من الثلج يظل ممكنًا في بعض مناطق غرب داكوتا الجنوبية وشمال غرب نبراسكا، في الوقت نفسه، يُتوقع سقوط جليد وصقيع في السهول الكبرى الشرقية.

وحذرت الهيئة من أن ما يصل إلى نصف بوصة (2.5 سم) من الجليد قد يتشكل وقد تصل سرعة الرياح إلى 45 ميلًا في الساعة (72 كيلومترًا في الساعة) في أجزاء من ولايات آيوا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية مما قد يعطل التيار الكهربائي ويتسبب في تلف الأشجار.

وحثت إدارة السلامة العامة بولاية ساوث داكوتا - في تغريدة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- الناس على تخزين الضروريات والبقاء في المنزل بمجرد أن تضرب العاصفة مناطقهم، فيما يُتوقع إغلاق أجزاء من الطرق السريع عبر ولاية ساوث داكوتا في الساعات القادمة بسبب الأمطار المتجمدة والثلوج الكبيرة وانخفاض الرؤية والرياح العاتية، وفقًا لوزارة النقل بالولاية.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن المناطق الواقعة في أقصى الجنوب في ولايتي تكساس ولويزيانا قد تتعرض أيضًا لأمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات وبَرَد وأعاصير خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جهته، قال مارك تشينارد، خبير الأرصاد الجوية في المقر الرئيس لخدمة الطقس الوطنية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند ـ في تصريح خاص لـ"أسوشيتيد برس" ـ" سيكون أسبوعًا مزدحمًا وثقيلًا في جميع أنحاء البلاد..مشيرًا إلى تحطم حافلة سياحية في شمال ولاية يوتا، حيث غطت الثلوج المنطقة، وقالت دورية الطرق بالولاية في بيان إن الحافلة انقلبت على جانبها في مدينة تريمونتون بعد أن فقد السائق السيطرة أثناء تبديل المسارات، وأضافت أن 23 راكبا أصيبوا بجروح بينهم البعض في حالة خطرة.