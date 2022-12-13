قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل تقديم خطته المثيرة للجدل لإصلاح المعاشات للمرة الثانية، حيث يكافح لإيجاد الدعم لأحد أهم المشروعات في ولايته الثانية.

وأعلن ماكرون تأجيل تقديم مشروع القانون من 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى 10 كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المنتظر أن يسمح هذا التأجيل للقادة الجدد في حزبي الجمهوريين المحافظ والخضر الفرنسيين، الذين تم انتخابهم مؤخرا في نهاية الأسبوع، لمناقشة الإصلاح مع الحكومة.

وتنص الخطة على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما أو 65 عاما.

وبالنسبة للعديد من الفرنسيين فإن هذه القضية تثير الغضب.

ويواجه ماكرون صعوبة في تمرير الإصلاح بدون دعم المعسكرات السياسية الأخرى، لأنه منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الصيف، لم تعد حكومته الليبرالية تمتلك أغلبية مطلقة في البرلمان.