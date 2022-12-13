يشهد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المقام حاليا بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، إقبالا كبيرا من الجمهور العام، حيث تجاوز عدد الزوار 20 ألف زائر يوم الاحد .

وافاد بيان للايسيسكو بأنه منذ افتتاح المعرض والمتحف رسميا في 17 من نوفمبر الماضي، تحت رعاية الملك محمد السادس، تشهد أروقة المعرض والمتحف حضورا متزايدا للجمهور للتعرف على أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، والتي تقدم السيرة النبوية العطرة من خلال معلومات موسوعية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الكرام بوسائل تخاطب العقل والوجدان.

وأضاف البيان أن المعرض حاز على إعجاب شديد من الزائرين، لما يتضمنه من عرض تفصيلي ومحاكاة لحياة النبي صلى الله عليه سلم، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، ما ترك في نفوس الزائرين، الذين تنوعت أعمارهم وخلفياتهم، أثرا كبيرا وأخذهم منذ الوهلة الأولى في رحلة عبر الزمن.

وأوضح البيان أن المعرض والمتحف، الذي يأتي تتويجا للشراكة الاستراتيجية بين منظمة الإيسيسكو، ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية بالمغرب، ويعد الأول من نوعه خارج السعودية، يسعى إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزيارة أمام الجمهور العام مجانا.