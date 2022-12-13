بعد حوالي عامين من الإعدام الجماعي لحيوانات المنك في الدنمارك، تصل 10آلاف رأس منها مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل قادمة من آيسلندا، لبدء برنامج جديد لتربية هذا الحيوان، حسبما أفادت إذاعة "دي آر" الدنماركية.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قد أعلنت في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2020 إعدام جميع حيوانات المنك في الدنمارك التي تقدر بـ 5ر13 مليون. وأرجعت هذه الخطوة الجذرية لخطر تحور فيروس كورونا في الحيوانات وانتقاله إلى البشر.

غير أنه ظهر في وقت لاحق أنه لا يوجد أساس قانوني لهذه الخطوة. وانتقد تقرير أصدرته لجنة مستقلة رئيسة الوزراء وبعض أعضاء حكومتها.

ولأن الحكومة لم تتشكل بعد منذ الانتخابات البرلمانية في الخامس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ، فإن تربية المنك مهددة بانتكاسة حتى قبل إعادة تربية المنك المخطط لها ، حسبما أفادت إذاعة "دي آر" الدنماركية.

ولم تتخذ إدارة الطب البيطري والأغذية الدنماركية موقفا بشأن من سيتعين عليه دفع تكاليف الفحص الإلزامي لحيوانات المنك لفيروس كورونا ومرض فيروسي آخر ، والتي تصل إلى 86 يورو (84ر90 دولارا) لكل حيوان. وأشارت الإدارة إلى أن المنصب الوزاري المسؤول عن ذلك شاغر حاليا.

ومن المقرر أن تصل حيوانات المنك الأيسلندية إلى الدنمارك عن طريق السفن في الرابع من كانون الثاني / يناير.