قالت وزيرة الطاقة البلجيكية إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الارتفاعات المفرطة لأسعار الطاقة في السنوات المقبلة.

وقالت الوزيرة البلجيكية تين فان دير شتراتن في تصريحات لتلفزيون بلومبرج قبل بدء اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي إن "هناك فصل شتاء جديد مقبل ويجب أن نبدأ الاستعداد له من الآن"، مضيفة أنه ستتم مناقشة إجراءات مثل الشراء المشترك للغاز الطبيعي في اجتماع الغد، و"سيكون الموقف صعبا إذا لم تكن الأمور في أيدينا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غدا لمناقشة وضع سقف لأسعار الغاز، في محاولة للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المثير للجدل قبل قمة الاتحاد المقررة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

كما يبحث الوزراء الاتفاق على آلية للشراء المشترك للغاز الطبيعي وتسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية الحاجة إلى آلية الشراء المشترك للغاز، قائلا إنه من غير المقبول أن تزايد الدول الأعضاء في الاتحاد على بعضها البعض لشراء الغاز.