قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي "إن الحكومة تدرس دعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين".

وأضاف هاياشي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الاتحاد الإفريقي يعالج قضايا إقليمية مثل السلام والاستقرار في إفريقيا، فضلا عن الاستجابة لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما يلعب دورا أكبر في المجتمع الدولي.

ونوه إلى أن اليابان تعتزم تعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية في مثل هذا الوقت الذي يتطلب توحيد المجتمع الدولي.

ويتألف الاتحاد الأفريقي من 55 عضوا، وهو أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم.