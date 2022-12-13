أكدت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي أن الكويت من الدول الرائدة في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به بورسلي لـ (كونا) على هامش مشاركتها في اجتماع كبار المسؤولين في الدول العربية والمخصص حول مبادرة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032).

وقالت بورسلي «بصفتي ممثلة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تشرفت بأن أشارك في إعداد العقد العربي الأول في مجال الإعاقة وأن أشارك أيضا في إعداد العقد العربي الثاني».

وأضافت ان «القوانين والتشريعات لاسيما ما يتعلق منها بالاشخاص ذوي الاعاقة تتغير دائما بسبب الظروف المحيطة والتطورات والتغييرات التي تحدث على المستوى الدولي والمستوى المحلي» مؤكدة حاجة تلك التشريعات الى «مواءمة بين فترة واخرى».

وأوضحت ان مشاركتها بالاجتماع تأتي «للمساهمة في مسودة المقترح للعقد العربي الثاني لإضافة بنود أو تعديل أي بنود تحتاج لذلك».

وذكرت بورسلي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع سواء الحكومات او مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة لأن تتقدم بما تراه من تعديلات واضافات لمسودة العقد العربي الثاني في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وبينت أن مؤسسات المجتمع المدني الكويتية ساهمت وعملت على اقرار التشريعات الكويتية خاصة ما يتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم إذ «تجلى ذلك في القانون رقم (8) لعام 2010» بهذا الشأن.

وقالت بورسلي إن القانون المذكور يحتاج الى تعديلات «وهو ما نعمل عليه مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لمواكبة التطورات والتغيرات في مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة».

وأضافت ان اللوائح الموجودة ايضا تحتاج الى تعديل لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة في الكويت «وهم يستحقون كل الرعاية والاهتمام فهم فئة وشريحة عزيزة على قلوبنا جميعا».

وشددت بورسلي على ان الكويت من الدول الرائدة في اهتمامها بالاشخاص ذوي الاعاقة «ولذلك نجد نحو 22 جمعية كويتية في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة بينهم الجمعيات المتخصصة والجمعيات العامة».

وأوضحت ان الكويت لديها أول جمعية عملت في مجال الاعاقة منذ عام 1970 وهي جمعية رعاية المعاقين التي آوت وتعاملت مع الاشخاص ذوي الاعاقة منذ سبعينيات القرن الماضي ثم توالى اشهار جمعيات النفع العام التي تتعامل مع اولياء امور الاشخاص ذوي الاعاقة مثل التوحد والإعاقات الحركية.

وأشارت الى اشهار جمعية الاعاقة الحركية اخيرا فضلا عن وجود الجمعية السمعية والبصرية والجمعيات التي تتعامل مع الإعاقة بشكل متخصص مثل جمعيات متلازمة الداون والجمعيات التي تتعامل مع صعوبات التعلم والجمعيات التي تتعامل مع الأنشطة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.