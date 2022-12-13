أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 25 بتاريخ 13 ديسمبر 2022 م بوفد برئاسة د.بندر بن فهد آل فهيد والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح رئيس المنظمة د.بندر آل فهيد أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، ومن أبرزها فوز الدوحة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023 والتي حققت المعايير الخاصة باختيار عاصمة السياحة العربية التي أقرها واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر جامعة الدول العربية والتي تركزت في الادارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، تنوع الانماط والانشطة السياحية، الحفاظ على البيئة وحمايتها، الاستجابة للمستجدات السياحية، النتائج المرجوة من السياحة بالمدينة، السلامة والأمن والاستقرار السياحي، السلامة الصحية.

ورفع المشاركون في الاجتماع اسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة فوز الدوحة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023م ولحكومته الرشيدة وتهنئة سموه لنجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022م) والتي ساهمت مساهمة كبرى في دعم وتنمية السياحة العربية والاقليمية .

وأكد آل فهيد أن المنظمة ستنسق مع الحكومة القطرية لتنظيم العديد من البرامج والفعاليات على مدار عام 2023 م بهدف تنمية السياحة العربية البينية والاقليمية لدولة قطر وانها ستطلق احتفالية لتسليم الدوحة مفتاح السياحة العربية لعام 2023م في حفل التدشين لهذا الحدث المهم.

وقال آل فهيد إن جدول أعمال المجلس تناول عدة موضوعات من أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، حيث تمت دعوة وزارات وهيئات السياحة بالدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم لدولة فلسطين في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس والترحيب باستعداد المملكة المغربية لاستقبال الطلبة الفلسطينيين للاستفادة من التكوين في المجال السياحي والفندقي بالمعاهد المغربية المتخصصة والاشادة بالجهد الذي تقوم به وكالة بيت المقدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم القطاعات الاجتماعية الحيوية بالقدس.

برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية والذي اعتمد خطة البرامج لعام 2023 التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاستفادة الدول العربية منها والمنظمات ذات العلاقة مع التركيز على البرامج المرتبطة بصناعة السياحة عند تنفيذ تلك البرامج.

مبادئ عامة عربية استرشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية والطلب بتعميم المبادئ الاسترشادية التي يقوم بإعدادها مجلس وزراء الصحة العرب حين الانتهاء منها ليتم اللجوء إليها في الأوضاع الاستثنائية بصفة عامة.

الابتكار السياحي والسياحة الذكية تم تكليف المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالبدء في تنفيذ برامج حاضنات الأعمال في مجال الابتكار السياحي والسياحة الذكية في ضوء التمويل المتاح واستمرار التواصل مع المنظمات والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج حاضنات الأعمال في مجال الابتكار السياحي والسياحة الذكية.

دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة المستهلك السائح العربي

تم تكليف المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية ذات الصلة بعقد ملتقى عربي للسياحة بصفة دورية كل عام على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة السياحة بإعداد مقترح للتعاون العربي البيني في مجال السياحة.

تعزيز جهود التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية

تكليف المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية والمنظمات العربية ذات الصلة بعقد ملتقى سياحي عربي سنوياً لتبادل الخبرات العربية في المجالات السياحية المختلفة لاسيما التعليم والتدريب السياحي بالدول العربية على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة.

العمل السياحي المشترك بين الدول العربية

تم تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة السياحة بإعداد مقترح للتسهيلات التي يمكن أن تقدم للسائح العربي وعرضها على اللجنة الفنية للسياحة تمهيداً لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة ودعوة الدول العربية لبحث إمكانية منح تسهيلات للسائح العربي في إطار تشجيع السياحة العربية البينية.

واعتماد وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة ورفعها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية مع مراعاة تحديث البيانات التي تعتمد عليها في العمل كل 3 سنوات وعرضها للمجلس الوزاري لاعتمادها.

عاصمة السياحة العربية لعام 2024 م الطلب من الدول الأعضاء تقديم طلبات الترشح في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2023 م وتكليف المنظمة العربية للسياحة بتقييم الملفات المقدمة من الدول للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية على أن يراعى عند الاختيار تنوع المناطق الجغرافية للعالم العربي في اختيار عاصمة السياحة العربية.