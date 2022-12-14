ما أبرز الأطعمة الفائقة لتعزيز صحتك؟



انتشر في السنوات الأخيرة على نطاق واسع مصطلح «الأطعمة الفائقة» في إشارة إلى أنها أطعمة غنية من الناحية التغذوية، وبالتالي فهي جيدة لصحة الفرد، خاصة في أشهر الشتاء الباردة.



- البيض: يحتوي البيض على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وهو مصدر كبير للبروتين. فهو يحتوي على فيتامين A للمساعدة في الحماية من العدوى والمرض وفيتامين E المفيد لصحة الأعصاب وفيتامين D.



- الموز: غني بالبوتاسيوم بشكل خاص - أحد أهم أملاح الجسم - بالإضافة إلى المعادن التي تسمى «الإلكتروليتات». ويعزز الموز صحة القلب والهضم أيضا، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والألياف.



- الشوفان: يحتوي على فوائد يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول ويسهم في صحة القلب والحفاظ على الوزن الصحي، ويحتوي على البروتين الذي يساعد المرء على البقاء شبعا لفترة أطول.



- البرقوق (الخوخ): لطالما كانت هذه الفاكهة شائعة في ما يتعلق بفوائدها الصحية، لأن سكريات السوربيتول ومحتوى ألياف مفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، ولكن البرقوق يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.



- العدس: يمكن أن يكون العدس بديلا للحوم كجزء من نظام غذائي صحي أقل احتواء للدهون المشبعة، وهو مصدر كبير لحمض الفوليك، الذي يمكنه تعويض أنواع فقر الدم وفيتامين B والألياف الغذائية.



- اللوز: تحتوي المكسرات مثل اللوز، الذي يعد مثالا صحيا بشكل خاص، على الكثير من فيتامين E، الذي يحارب الجذور الحرة، وفيتامين B2 الذي يساعد على معالجة التهاب الأعصاب المساهم في الصداع النصفي.



- الفطر: يعد الفطر مصدرا كبيرا للسيلينيوم كما أنه يساعد على التمثيل الغذائي وصحة الغدة الدرقية، وإذا عرضت الفطر لأشعة الشمس لمدة 24 ساعة قبل الطهي، فسوف يصنع فيتامين D الذي تشتد الحاجة إليه خاصة في الأشهر الباردة والتي يقل فيها ظهور الشمس، ما يجعله «طعاما خارقا حقيقيا».



- البروكلي: الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة مليئة بالمغذيات، والبروكولي غني بالحديد وحمض الفوليك اللذين يعززان الطاقة.



- الثوم: يعد الثوم من الأطعمة المفضلة في مجال الحماية من نزلات البرد، كونه غنيا بمركب الأليسين الصحي الموجود أيضا في البصل والكراث. ويساعد الأليسين على منع الجذور الحرة ويوقف انتشار البكتيريا.



- القهوة: للقهوة خصائص رائعة مضادة للأكسدة وهي غنية بشكل خاص بالبوليفينول والفلافونويد المعروفين بخصائصهما المضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد أيضا على أداء وظائف القلب والأوعية الدموية وصحة الأمعاء.



المصدر: «ذي صن»