النشاط البدني مفتاح الصحة



كشف علماء جامعة سيدني الأسترالية طريقة لتقليل خطر الموت المبكر بنسبة 40% من جميع الأسباب، وخاصة تلك المرتبطة بالسرطان، وبنسبة 49% من أمراض القلب. وتشير مجلة Nature Medicine today، إلى أنه خلال الدراسة طلب الباحثون من المشتركين فيها (أكثر من 25 ألف شخص)، لا يمارسون الرياضة، القيام بتمارين قصيرة وصفوها بأنها «نشاط بدني دوري لنمط الحياة»، كجزء من المهام اليومية، مثل الجري للحاق بالحافلة، أو اللعب مع الأطفال. وثبت على جسم كل مشترك جهاز تعقب اللياقة البدنية، كان يقيس المؤشرات البدنية خلال سبعة أيام. واتضح أن هذه التمارين استمرت لدى 93% من المشاركين بالمتوسط بحدود دقيقة واحدة، وعددها في اليوم 4-8 تمارين.



وقد قارن الباحثون هذه النتائج مع نشاط 62 ألف شخص يمارسون يوميا الرياضة بصورة منتظمة، وتبين أن النتائج مماثلة. وهذا يعني أنه سواء عمل الشخص هذه الأنشطة كجزء من تدريب منظم أو كأعمال منزلية، فإنها في جميع الأحوال مفيدة لصحته.



المصدر: «لينتا. رو»