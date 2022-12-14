احتفل برج الحمراء للأعمال التابع لشركة الحمراء العقارية بالذكرى السنوية العاشرة لإنجازه وسطوعه شاهقا في سماء الكويت بتاريخ 12 ديسمبر، 2012، وذلك احتفاء بلحظة تاريخية مهمة في رحلة هذا الصرح الأيقوني الذي بات يعتبر على نطاق واسع رمزا للكويت على المستوى العالمي.



هذا، وكان قد تم افتتاح وتدشين برج الحمراء للأعمال بحضور وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسمو ولي العهد آنذاك صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس النواب آنذاك المرحوم جاسم الخرافي.

ويعتبر برج الحمراء للأعمال، الذي يبلغ ارتفاعه 413 مترا ويتكون من 80 طابقا، أطول مبنى في الكويت ويتميز بتصميمه الفريد الذي يبدو وكأنه ينثني على نفسه.

وإلى جانب منظره الذي يخلب الألباب، فقد جاء تصميمه ليخدم أيضا غرضا بيئيا بالغ الأهمية من خلال تقليل اكتساب الحرارة (امتصاص الحرارة) بشكل كبير في أرضيات الطوابق المكتبية.

يشبه مظهر المبنى منحوتة حديثة وبالغة الأناقة، أو مجسما لشخص يلتحف برقعا بحجابه الزجاجي الرقيق الذي يعكس صورة شبه الجزيرة.

ويوفر هذا الشكل شفافية على الجوانب الشمالية والشرقية والغربية المطلة على الخليج وعتامة شبه كاملة ضد شمس الصحراء الشديدة في الجنوب.