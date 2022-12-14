أعلنت بورصة الكويت عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، والتي تهدف الى توطيد العلاقة بين مشغلي السوق في كلا البلدين ووضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين، حيث تشمل الاتفاقية، التي وقعت خلال مجريات مؤتمر البورصات الخليجية المنعقد في الرياض، استكشاف فرص التعاون في مجالات التقنية المالية، والمنتجات، إضافة إلى مجالات تقرير وتطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إقامة الفعاليات المشتركة بين الطرفين واستكشاف مجالات التعاون تحت إطار مبادرات علاقات المستثمرين، اضافة الى العمل على الإدراجات المزدوجة.



كما شملت الاتفاقية التعاون في مجال التثقيف المالي وزيادة وعي المشاركين في كلا السوقين عن آخر مستجدات الأسواق المالية في المنطقة وحول العالم. كما ستعمل بورصة الكويت ومجموعة تداول السعودية من خلال هذه الاتفاقية على تبادل وجهات النظر حول كيفية حث الشركات العائلية والكيانات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق.



وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: «نعتز بالتعاون القائم بين سوق المال الكويتي والسوق السعودي منذ نشأته، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون تأكيدا لهذه الشراكة طويلة الأمد، والتي تهدف الى تطوير السوق وتحسين البيئة الاستثمارية محليا وإقليميا. وانطلاقا من استراتيجيتنا، نعمل في بورصة الكويت على خلق بيئة استثمارية جاذبة وسوق مال مرن يتسم بالشفافية والمصداقية قادر على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين من المنطقة وجميع أنحاء العالم. كما نسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز جهود التعاون وتبادل المعرفة بين الأسواق الخليجية بما يعود بالمنفعة على هذه الأسواق والاقتصاد الوطني ككل».



من جانبه، قال م. خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «تمثل هذه الشراكة مع بورصة الكويت خطوة بارزة أخرى في إطار مساعينا الرامية الى تطوير سوق مالي متقدم ومتنوع ومتكامل في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. تنسجم هذه الاتفاقية مع التزامنا بالارتقاء بالسوق المالي السعودي وتعزيز قدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين وتلبية احتياجاتهم، في أثناء تعزيز الروابط مع الأسواق المالية الأخرى في المنطقة الخليجية. كما نتطلع قدما لتوظيف هذا التعاون في تحفيز أنشطة تبادل المعرفة بين المملكة والكويت وتحسين التجربة الكلية لجميع المشاركين في السوق».



وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء سوق موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.



كما لعبت الشركة دورا محوريا في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل. وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الكويت تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتيا بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطوات كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.