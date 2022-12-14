فــي إطـــار حملـتـــه الترويجية المبتكرة لتشجيع عملائه على تبني الحلول الرقمية في إنجاز معاملاتهم المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن العميلة الرابحة في السحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً»، متوجا أبرار صالح عبدالله جوهر حيات بجائزة الحملة القيمة عن شهر نوفمبر 2022، بعد أن تأهلت للدخول في السحب لقيامها بفتح وديعة استثمارية عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لهذه الخدمة سواء KIB أونلاين أو تطبيق KIB موبايل.



وبعد تهنئته لعميلة البنك بمناسبة حصولها على جائزة السحب، أكمل المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف، كلمته متمنيا للمشاركين في الحملة حظا موفقا في المرة القادمة، كما دعا عملاءه الراغبين في فتح وديعة استثمارية قبل نهاية العام لأن ينتهزوا فرصة الحملة ويقوموا بالاستفادة من حلول البنك الرقمية لهذه الخدمة، وإنجاز المعاملة إلكترونيا باستخدام أجهزتهم الذكية بمنتهى الراحة والسلاسة، ولتتاح لهم أيضا فرصة الدخول في سحب الحملة القادم والفوز بجائزتها القيمة.