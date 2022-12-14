شدد الرئيس التنفيذي بالتكليف في مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود، على أهمية الابتكار والبحث والتطوير لمنظومة الخدمات والمنتجات التي يقدمها «بيتك»، حتى تكون الأفضل والأجود للعملاء، ومرونة في التعامل مع متغيرات السوق، بما يرفع قدراتها التنافسية، ويعزز خدمة العملاء، وقيمة العلامة التجارية، من خلال طرح أفكار ورؤى وتصورات لأعمال وأنشطة مبتكرة وابداعية، من قبل موظفين مهنيين قائمين على رأس العمل، مشيرا الى انه تم اعتماد نموذج عمل مرن لانسياب وتدفق الأفكار الابتكارية وسرعة تنفيذها، يختصر الاجراءات ويخصص الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق ابتكارات موظفي «بيتك» الناجحة.



ودعا الرشود في كلمته خلال حفل تكريم مجموعة من موظفي «بيتك» قدموا مجموعة من الأفكار المبتكرة، نالت القبول والإشادة من لجنة تقييم مختصة تقوم على فرز ودراسة مساهمات الموظفين التي بلغت 30 فكرة ومشروع منذ بداية العام، دعا الى مزيد من الإبداع والابتكار للتغيير والتطوير نحو أداء جديد في بيئة عمل متطورة ومنظومة ضوابط والتزامات وسياسات تستمد قوتها من أسس استراتيجية ومنهجية، قام عليها العمل في «بيتك»، وتواكب أحدث تطورات الصيرفة في العالم، والتغيرات في طبيعة وعلاقة التعاملات مع العملاء، من حيث الاحتياج والتطلعات، كما تراعي أبعاد المنافسة والربحية والجودة والمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة محليا وإقليميا وعالميا.



وأفاد الرشود بأن «بيتك» كمؤسسة مالية رائدة، يوفر البيئة المواتية والمحفزة على الابتكار والتطوير، من خلال إتاحة الفرصة كاملة للمبدعين للتقدم بأفكارهم المفيدة على مستوى الكويت، أو على مستوى المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا، ومكافأتهم على ما يقدمونه من إسهامات.



وأضاف أن الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمل «بيتك» القائم على التفرد في الطرح، ويقدر كثيرا أصحاب السلوك المبدع من موظفيه، الذين يقدمون أفكارا مبدعة، واقتراحات وتصورات إيجابية، من شأنها أن تحدث أثرا ملموسا على جوانب العمل المختلفة بما يخدم العملاء وتطوير بيئة العمل.



وعـــن آلية المسابقة، أوضح مدير الابتكار الرقمي سليمان أبوغوش، أن الموظفين المكرمين بجوائز مالية وشهادات تقدير، قد فازت أفكارهم الابتكارية في منافسة على مستوى مجموعة «بيتك»، شملت زملاء آخرين، فيما ينتظر أن يتنافس الفائزون في نهاية العام لاختيار الأفضل على مستوى بنوك المجموعة.