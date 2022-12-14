القاهرة - هالة عمران



نفى مجلس الوزراء المصري صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر.



وأوضح بيان صادر عن المجلس أن وزارة التجارة والصناعة نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية.

كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مناشدة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.