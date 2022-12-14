

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد شريف عاشور وكيل البنك المركزي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يخاطب العملاء الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة للمشروع بحسابات المصريين بالبنوك.

وقال عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، امس، لمناقشة مشروع القانون: «مشروع القانون يسري على عملاء أجانب لهم حسابات في مصر والسلطات الضريبية المختصة في بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين».



وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزي، أنه كانت هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: «البنك اطمأن للتعديلات وانها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والنظام المصرفي».



من جهة اخرى، أقر مجلس الشيوخ المصري امس الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والتي تلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة إتاحة خدماتها إلكترونيا.



ودارت مناقشات حول المادة، إذ اقترح النائب مجدي بركات بوضع المادة الرابعة بمواد التعريفات، معللا مقترحه بأن التعريفات لا تأتي داخل مواد مشروع القانون، كما اقترح النائب رأفت العمدة ذات الأمر.