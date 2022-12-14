سجلت أسعار أسطوانة الغاز المنزلي في محافظة الحسكة ارتفاعا ملحوظا وصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وذلك بالرغم من عودة «معمل غاز السويدية» للعمل بكامل قدرته الإنتاجية، منذ أكثر من أسبوع بعد تعرضه لضربات جوية تركية الشهر الفائت.



وكشف مصدر من داخل «معمل السويدية» بحسب «تلفزيون سوريا»، إن المعمل عاد للعمل بكامل قدرته الإنتاجية والتي تبلغ أكثر من 13 ألف أسطوانة غاز يوميا منذ مطلع الشهر الجاري.



وأكد مواطنون من مدينة القامشلي أن «الكومينات» (لجان الأحياء) التابعة لـ«الإدارة الذاتية» ومعتمدي توزيع الغاز توقفوا عن توزيع مخصصات الأهالي من الغاز منذ ثلاثة أسابيع بحجة تعرض معمل «غاز السويدية» للقصف.



واتهموا مسؤولي المحروقات في «الإدارة الذاتية» بالتواطؤ مع تجار وسماسرة لتهريب الغاز إلى مناطق سيطرة النظام وبيعه بأسعار مضاعفة.



ووصل سعر أسطوانة الغاز في محافظة الحسكة إلى سعر 100 ألف ليرة، بعد أن كان سعرها منذ قرابة أسبوع 80 ألف ليرة.



وتساءل أحد المواطنين: «إذا كان المعمل معطلا فمن أين يتوفر الغاز في السوق السوداء بكميات كبيرة في حين لا يتوفر لدى معتمدي الغاز والكومينات»؟



وتوفر «الإدارة الذاتية» أسطوانة غاز واحدة لكل عائلة شهريا عبر بطاقة المحروقات الصادرة عنها بسعر 7500 ليرة، إلا أن تأخير حصول المواطنين على مخصصاتهم يدفعهم للتوجه إلى السوق السوداء لشراء الغاز بأسعار مضاعفة.