أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا امس أن مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا استضافته باريس، أتاح جمع هبات بنحو مليار يورو لمساعدة السكان في تحمل فصل الشتاء في بلد دمرت الضربات الروسية منشآته للطاقة.



وأوضحت كولونا أن من أصل مبلغ المليار يورو، سيخصص 415 مليونا لقطاع الطاقة و25 مليونا للمياه و38 مليونا للغذاء و17 مليونا للصحة و22 مليونا لوسائل النقل فيما لم يتم تقسيم المبلغ المتبقي.



وأكدت الوزيرة التي تشرف على المؤتمر الصباحي تحت عنوان «متضامنون مع الشعب الأوكراني»، «يعم الصقيع هناك، وروسيا تقصف وتحاول قطع المياه والكهرباء والغاز».



وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس اجتماعا دوليا في باريس لمساعدة الأوكرانيين على «الصمود خلال هذا الشتاء» في مواجهة روسيا التي «تحاول بث الرعب» فيما قدرت كييف احتياجاتها الطارئة بنحو 800 مليون يورو.



ويهدف الاجتماع الذي ضم 70 وفدا من دول ومنظمات دولية بينهم عدة رؤساء حكومات، الى اعتماد مقاربة «عملية» كما أوضح ماكرون.



وقال الرئيس الفرنسي في المؤتمر إن «روسيا التي ظهر الى العلن ضعفها على الصعيد العسكري، عمدت الى استراتيجية ماكرة تهدف الى تدمير البنية التحتية المدنية من أجل تركيع أوكرانيا». وأضاف ان «روسيا تتصرف بجبن» و«تحاول بث الرعب في صفوف السكان».



وأعلن ماكرون عن مساعدة إضافية فرنسية بقيمة 76.5 مليون يورو لقضاء الشتاء في مطلع 2023 «في مجالي الكهرباء والطاقة» لاسيما من أجل شراء مصابيح. تضاف الى 48.5 مليون يورو سبق أن تم الإعلان عنها في مايو.



بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي شارك في المؤتمر عبر الفيديو إن أوكرانيا بحاجة الى 800 مليون يورو كمساعدة طارئة لمواجهة احتياجات السكان خلال الشتاء لاسيما في قطاع الطاقة.



وأضاف زيلينسكي «نحن نبذل كل جهدنا لمواجهة إرهاب الطاقة» مقدرا كلفة «الإصلاح السريع للبنى التحتية المدمرة جراء الضربات الروسية» بنحو 1.5 مليار يورو.



وركز المتحدثون في المؤتمر على خمسة مجالات أساسية: الطاقة والمياه والغذاء والصحة والنقل لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على تشغيل البنية التحتية الأساسية.



بدورها قالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، إن برلين ستصرف 50 مليون يورو في إطار هذا المؤتمر.



وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «يمكننا تسريع دعمنا» مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم مساعدة مالية لكييف بقيمة 18 مليار يورو خلال سنة 2023.



في الاثناء، عبرت روسيا امس عن رفضها اقتراح سلام قدمه زيلينسكي يتضمن انسحاب القوات الروسية من بلاده، قائلة إن كييف بحاجة إلى قبول «الحقائق» بشأن المناطق الجديدة التي أعلنت روسيا ضمها.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه الحقائق تشمل ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية باعتبارها «أراضي جديدة» تابعة لها، وهو ما أعلنت عنه روسيا في سبتمبر لكن معظم دول الأمم المتحدة استنكرته باعتباره غير قانوني.



ميدانيا، تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف في قتال كثيف بمنطقة دونيتسك الشرقية امس في الوقت الذي اجتمع فيه حلفاء كييف في باريس لتقديم دعم عاجل لمساعدة الأوكرانيين للصمود في شتاء متجمد.



وقال الحاكم الذي عينته روسيا على الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة دونيتسك لوكالة الإعلام الروسية «تم تحرير أكثر قليلا من 50% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية».



وقال الحاكم الإقليمي بافلو كيريلينكو على قناته بتطبيق تيليغرام إن ثلاثة مدنيين قتلوا في منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة، بينما قال ياروسلاف يانوشيفيتش الحاكم الإقليمي لمنطقة خيرسون الغربية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم و15 أصيبوا بجروح في هجمات بالمدفعية الروسية.