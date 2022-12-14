مفرح الشمري



على الرغم من انشغال العالم كله في مونديال كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر الشقيقة والذي تفاعلت معه مواقع التواصل بمبارياته المثيرة، طرح «سلطان الطرب» الفنان الكبير جورج وسوف أغنيته الجديدة «بيتكلم عليا» على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب ليخترق فيها مباريات المونديال المثيرة بنجاح ساحق تجاوزت الـ ٥ ملايين ونصف المليون مشاهدة على اليوتيوب ليتصدر من خلالها محرك البحث «غوغل» وذلك لجمالية لحنها وكلماتها وفكرة كليبها الذي فاق كل التصورات.



«بيتكلم عليا» أغنية تليق بمسيرة سلطان الطرب جورج وسوف، من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة وألحان اللبناني المبدع زياد برجي وتولى توزيعها زاهر ديب، لتكون هذه الأغنية سبب عزوف بعض «السميعة» عن متابعة مباريات المونديال للاستمتاع بواحدة من أجمل ما غنى أبووديع المعروف بالسلطنة والطرب الاصيل؛ لأنه يعتبر عند «السميعة» عنوانا للحلم والحب والفرح والنجاح، لأنه صوت فريد من نوعه لا يشبهه أحد في الساحة الغنائية العربية.



الحنجرة الذهبية التي يملكها «سلطان الطرب» لا يمكن ان تجدها عند شخص آخر، لأنها فريدة من نوعها وفي آهاتها التي تبحر بـ «السميعة» الى عوالم اخرى مليئة بالسلطنة والطرب الاصيل الذي افتقدناه نوعا ما في وقتنا الحالي.



تحية خاصة



أغنية «بيتكلم عليا» تحمل بين طياتها تحية خاصة إلى الصوتين الخالدين عبدالحليم حافظ من خلال مقطع «قصير» من أغنيته «أي دمعة حزن لا»، ووردة الجزائرية من خلال مقطع من أغنيتها «ولاد الحلال»، يغنيهما وسوف بصوته الجميل بعد ان وجد لهما الملحن المبدع زياد برجي مكانا مثاليا لهما في سياق الأغنية، فكان ابتكار هذين المقطعين ملائمان لصوت وسوف الذي تعودنا عليه في مثل هذه الابداعات باستذكار الكبار في اغانيه بطريقته الخاصة التي يصعب على أي من المطربين تقليدها ومطلع أغنيته الجديدة يقول:



بيتكلم عليا، بيقول فيا وفيا



وأنا عمري ما جبت سيرته



غير بخير



ده اللي ما عمريش جرحته



سايبه يغلط براحته



مع إني أقدر أقول حاجات كتير



الأغنية من إنتاج رودولف جبر، وأنجز تصوير الأغنية المخرج إيلي السمعان، مستعينا بـ 3 من النجوم: عابد فهد، عبدالمنعم عمايري وزينة مكي، لأداء مشاهد تمثيلية تنسجم مع كلمات الأغنية الحالمة.



النجاح السريع الذي حققته أغنية «بيتكلم عليا» يدل على ان المتلقي العربي بحاجة الى أغان تحمل بين طياتها الاصالة والسلطنة والطرب وهو ما تحقق في هذه الاغنية التي طرحها وسوف في 26 من الشهر الماضي وسط انشغال العالم كله بفعاليات كأس العالم 2022.



صورت اغنية «بيتكلم عليا» على طريقة الفيديو كليب كفيلم درامي قصير، بمشاركة كل من الفنانين عابد فهد، وعبدالمنعم عمايري، وزينة مكي، وإخراج إيلي السمعان، حيث جاءت احداث الفيلم القصيرة متماشية مع كلمات الاغنية وساعدت كثيرا في توصيل فكرة الاغنية للمتلقي وذلك من خلال الاداء الرائع الذي قدموه ابطال الفيلم بالاضافة الى الاحساس الكبير الذي وجده عشاق وسوف بصوته الذي لايزال في قمته وعطائه على الرغم من الحالة الصحية الذي مر بها وانجاه الله منها.



لفتة جميلة



خطوة «سلطان الطرب» الفنان الكبير جورج وسوف بتضمين اغنيته الجديدة مقاطع من أغنيتي «ولاد الحلال» للفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، و«أي دمعة حزن» للعندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، خطوة لابد ان تحترم وتقدر ولفتة جميلة منه إلى كلاسيكيات الغناء العربي لإيصالها مجددا إلى جيل الشباب، خاصة ان معاني الاغنيتين تتوافق مع اغنيته الجديدة، ومثل هذه الخطوات لا نسمعها الا في اغاني «سلطان الطرب» الذي يبحث دائما عن الاصالة في اغانيه حتى يرسخ ذلك في نفوس الشباب المحب للغناء الأصيل.



نجوم كليب «بيتكلم عليا»: أبو وديع أسطورة



«الأنباء» تواصلت هاتفيا مع نجوم كليب اغنية «بيتكلم عليا» عابد فهد وعبدالمنعم عمايري وزينة مكي، حيث أكدوا لـ«الأنباء» ان المطرب الكبير جورج وسوف (أبو وديع) اسطورة في الغناء والاخلاق والتعامل الراقي مع الجميع، وهذا ما يجعله حتى هذه اللحظة نجما كبيرا في عيون عشاق صوته، الذي هو منهم لأنه قريب من قلوب الجميع بما يقدمه من اغان تلامس المشاعر.



في هذا الصدد، أكد النجم عابد فهد ان المطرب الكبير جورج وسوف هو محبوب الغناء العربي وهو حالة لا تشبه أحدا، وهو شخصية استثنائية لأبعد الحدود ومختلف في كل شيء، في اختياراته وغنائه وحتى في تعامله، واشعر أحيانا بأن النجومية هي التي تتبعه، وليس هو من يتبعها.



وأضاف: مشاركتي في هذا الكليب أشعر بأنها واجب وحق، فنحن اصدقاء منذ الطفولة، لذلك من الطبيعي أن اشارك في هذا الكليب لأنه قريب من نفسي، وسعيد جدا بهذه المشاركة التي تمثل لي الشيء الكبير مع نجم بحجم جورج وسوف الذي أتمنى له الصحة والعافية والتميز دائما.



محبة كبيرة



أما النجم عبدالمنعم عمايري فقال: مشاركتي في كليب «بيتكلم عليا» محبة للمطرب الكبير جورج وسوف وذلك لمكانته الكبيرة في قلبي لأننا تربينا وعشنا على اغانيه الجميلة والاصيلة التي لايزال صداها موجودا في قلوب محبيه، وعلى الرغم من المتغيرات التي تحدث إلا ان أغاني «أبو وديع» بقيت شامخة لأنها اصيلة شكلا ومضمونا، والحمد لله ان كليب الاغنية نجح من خلال قصته القصيرة التي تتماشى مع كلمات الاغنية، وهذا أمر يحسب لمخرج الكليب ايلي سمعان.



وأضاف: اغنية «بيتكلم عليا» عمل غنائي محترم وراق لأبعد الحدود بسبب كلماتها الجميلة التي كتبها الشاعر المصري أمير طعيمة ولحنها الجميل الذي صاغه زياد برجي وغناها بصوته العذب «أبو وديع» بإحساس يفوق الوصف، والدليل النجاح السريع الذي حصدته هذه الاغنية بعد نزولها، ألف مبروك للمطرب الكبير جورج وسوف هذا النجاح لأنه فنان أصيل يبحث عن التميز دائما.



حلم تحقق



فيما وصفت النجمة زينة مكي مشاركتها في كليب «بيتكلم عليا» بأن هذا العمل من اهم اعمالها سواء في السابق او التي ستأتي لأنها جمعتها مع المطرب الكبير جورج وسوف، الذي تعشق صوته منذ الصغر، بالإضافة الى نجوم كبار مثل النجم عابد فهد وعبدالمنعم عمايري ومخرج متمكن كالمخرج ايلي سمعان.



وأضافت زينة قائلة: الوقوف أمام قامة فنية بحجم المطرب الكبير جورج وسوف كبطولة نسائية في كليب أغنيته حلم لم يكن يتحقق، لكن الحمد لله تحقق الحلم وسعدت كثيرا بالتعامل عن قرب مع «أبو وديع» الذي وجدته كما أسمع عنه فنانا رائعا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فنانا متواضعا وصادقا وشفافا ويعامل الجميع بكل حب لأبعد الحدود.



أغانيه لا تموت



أما الملحن المبدع زياد برجي فقال: سعيد جدا بعودتي للتعاون مع المطرب الكبير جورج وسوف من خلال اغنية «بيتكلم عليا»، التي يحصد نجاحاتها «أبو وديع» لأنه فنان يبحث عن الكلمة المميزة، وهذا الأمر هو الذي ابعدني عنه 13 عاما منذ اغنية «بيحسدوني» التي حققت نجاحا مذهلا نعيش حلاوته حتى يومنا هذا، لأن الاغاني التي يغنيها المطرب الكبير جورج وسوف لا تموت ابدا مهما كانت المتغيرات من حوله.



وأضاف: ابتعادي عنه طوال هذه السنوات سببه البحث عن كلمات تليق بمكانة «أبو وديع» والحمد لله وجدت ضالتي من خلال كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة، كلمات جميلة وتحمل بين طياتها الكثير من المعاني الجميلة، مثل هذه الكلمات هي التي يبحث عنها «أبو وديع» الذي لا أزال أتذكر نجاحي معه في اغنية «بيحسدوني» التي غناها عام 2011، والحمد لله لاتزال حية ويسمعها الكثير لأن مطربها جورج وسوف الذي كنت من «فانزه» وبعدها تقربت منه وتعاونت معه عن قرب، جورج وسوف، مع حفظ الألقاب، فنان لا مثيل له مخلص لفنه ولبيئته، فنان يمنحك الطاقة عندما تتعاون معه ويتقبل أي ملاحظات برحابة صدر مادامت تصب في مصلحة العمل، ومهما أقول عن «أبو وديع» فلن أوفيه حقه لأنه فنان أصيل بمعنى الكلمة وسعيد بقربي منه.