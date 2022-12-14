أعلنت «أسيكو المجموعة»، الشركة الرائدة في تصنيع مواد البناء والخدمات الإنشائية والهندسية، عن تعيين فاسيليس مافريديس في منصب كبير مديري العمليات في المجموعة، وأحمد حامد النوري في منصب مدير عام مصانع الطابوق الأبيض ومنتجات الخرسانة الخلوية، وذلك في بيان أعربت فيه عن تطلع الشركة إلى مساهمة كل منهما في إضافة قيمة لأداء فريق عمل المجموعة وتطوير عملياتها، بما يدعم أهدافها الاستراتيجية ونمو مسيرتها.



وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أن لكل من مافريديس والنوري مسيرته المهنية الحافلة، بخبرة ميدانية تمتد بين الـ 25 و30 عاما، فبالنسبة لفاسيليس مافريديس، فهو يتمتع بمجالات خبرة صناعية وميدانية واسعة في أوروبا والشرق الأوسط، تشمل تأسيس وبدء العمليات التشغيلية، وإدارة التصنيع، وتطوير الإنتاجية والتطوير التكنولوجي، وكذلك إدارة الأزمات، وله مهارات مهنية عالية في تنظيم عمليات الإنتاج وإدارة الموظفين، وتطوير الخطط الاستراتيجية وتنفيذها، مع تحسين وهيكلة العمليات وتنمية الأعمال.



وفي منصبه ككبير مديري العمليات، أفادت «أسيكو المجموعة» بأنها تتطلع إلى دور مافريديس في تحقيق المزيد من النجاحات للشركة وتوطيد التعاون مع أصحاب المصلحة، من خلال صياغة استراتيجيات متطورة للقطاعات الصناعية لدى «أسيكو»، بالإضافة إلى توجيه عملية تحديد أهدافها الأساسية ومؤشرات الأداء الرئيسية بما يتماشى مع الإستراتيجية العامة المعتمدة، علاوة على توجيه تطوير وتنفيذ عمليات وسياسات المصانع والإشراف على أدائها وتقييمها، إلى جانب دعم المبيعات ومراقبة الميزانيات والتكاليف.



وكذلك، نوهت «أسيكو المجموعة» بأن سجل مافريديس المهني والحافل بالإنجازات البارزة ـ منها الاستعانة بالذكاء الصناعي وإدخاله في عملية طحن الإسمنت وتحسين اقتصادات التشغيل ـ سيلعب دورا مهماً في مسيرة «أسيكو»، حيث شغل مافريديس مؤخرا منصب رئيس العمليات في معمل «سبلين للإسمنت» بالبرتغال، كما حقق إنجازات مهنية كبيرة من خلال عمله على مدى 18 عاما في مصنع «تايتان» للإسمنت، ومصنع «ثيسالونيكي»، أحد أكبر المؤسسات الصناعية في شمال اليونان ولبنان.



أما أحمد النوري، فأفادت الشركة بأنه سيتولى من خلال منصبه الجديد كمدير عام مصانع الطابوق الأبيض ومنتجات الخرسانة الخلوية مسؤولية التوجيه والإشراف على أنشطة مصانع الخرسانة الخلوية لدى «أسيكو المجموعة» في الكويت، وكذلك في كل من السعودية وقطر والإمارات، مع ضمان تطوير خطط الأعمال وفقا لاستراتيجية «أسيكو» وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الجودة المتبعة عالميا.



مؤكدة ثقتها من أن مسيرة النوري المهنية الطويلة، وخبرته الصناعية ستسهم في نمو قطاع «أسيكو الصناعية» لإنتاج الطابوق الأبيض والخرسانة الخلوية، وزيادة إيراداتها وأرباح أعمالها، وتطبيق خطط أعمالها السنوية، وإضافة قيمة لأداء مصانعها، وذلك من خلال مهاراته الإدارية في زيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى استفادة من الموارد، وخبرته الواسعة في إدارة العمليات وتخطيط الأعمال والإدارة التشغيلية، فضلا عن خبراته في توجيه قسم الأبحاث والتطوير للعمليات الإنتاجية ومراقبة الجودة، وكذلك الخطط التسويقية والمبيعات.