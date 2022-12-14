سهلت شركة كامكو إنفست عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تديرها من خلال تطبيق كامكو إنفست، ما يوفر الخدمة إلى شريحة أكبر من المستثمرين وخاصة الأفراد.

فمن خلال الميزات العديدة لتطبيق كامكو إنفست، أصبح بإمكان العملاء من فتح حساب والإيداع عن طريق استخدام «كي نت» أو التحويل المصرفي والاستثمار في أي من الحلول الاستثمارية التي توفرها الشركة، وبالأخص الصناديق الاستثمارية التي تديرها.

وبهذا تكون صناديق كامكو إنفست بمتناول جميع شرائح المستثمرين ممن يطمحون إلى الاستثمار في الأسواق المالية من خلال فريق متخصص يتمتع بالخبرات وبسجل من الأداء يعود إلى أكثر من عشرين عاما.

وقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر 2022، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول أداء منذ بداية العام بلغ 14.99% و14.19% على التوالي ليكونا بذلك أفضل صناديق الأسهم الكويتية التقليدية أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 9.38% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء.



وقالت سناء الهدلق، رئيس تنفيذي أول لإدارة الثروات: من خلال التطبيق، أصبح بإمكان العملاء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدارة سواء من خلال مبلغ محدد أو من خلال مبالغ منتظمة يحددونها وفقا لأهدافهم الاستثمارية.



وأطلقت الشركة مؤخرا المرحلة الثانية من تطبيق كامكو إنفست تتضمن ميزات إضافية عديدة وتحسين مستوى تجربة العملاء.

فمن الميزات الأساسية التي تمت إضافتها كجزء من المرحلة الثانية هي لوحة التحكم، والتي تم تصميمها لتوفر للعملاء نظرة شاملة على محافظهم الاستثمارية. كما تمت إضافة ميزة أخرى تتيح للعملاء الاستثمار في المنتجات التي تقدمها الشركة من ضمنها الصناديق الاستثمارية.

علاوة عن الميزات المضافة حديثا، تم تحسين تجربة مستخدمي التطبيق وبالأخص تلك المتعلقة بفتح الحساب أو تحديث البيانات حيث تم ربط معلومات البطاقة المدنية مع نظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستفادة من خدمات الهيئة الرقمية. كما تم تحسين عملية فتح الحساب لتوفير تجربة سلسة مع الحد من الوقت الذي تستغرقه هذه العملية.