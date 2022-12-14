منصور السلطان



ألقى رجال دوريات اسناد مديرية أمن الأحمدي مساء اول من امس القبض على وافد سوري الجنسية متعاط وبحوزته مواد مخدرة خلال مطاردة ماراثونية على الأقدام بين المنازل بعد ان اصطدمت سيارته بعمود إنارة في منطقة غرب عبدالله المبارك. وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء» انه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء اول من أمس في منطقة غرب عبدالله المبارك، تم الاشتباه بسيارة، ولدى مشاهدة قائدها لدورية الشرطة لاذ بالفرار، فتمت مطاردته في الشوارع الداخلية.



وأضاف المصدر: بعد اصطدام سيارة الوافد بعمود إنارة نزل من السيارة ولاذ بالفرار على الأقدام بين المنازل وتم اللحاق به وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه متعاط وبتفتيشه عثر معه على مواد مخدرة «شبو» وادوات تعاط وأسلحة بيضاء «سكين»، وبالاستعلام عنه اتضح أنه وافد سوري في العقد الثالث من عمره.



وعليه، تم اقتياده وإحالته إلى الجهة المختصة.