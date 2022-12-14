برعاية القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.محمد دهيم الظفيري، نظم قسم رعاية الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الأكاديمي بإدارة الشؤون الطلابية التابعة لعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت حملة توعوية في جميع كليات جامعة الكويت بجميع المواقع، بهدف توعية الطلبة بأهم الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الطلابية.



هذا وقد قام موظفو قسم رعاية الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الأكاديمي بزيارة للقاعات الدراسية في مختلف الكليات لتحفيز الطلبة وتشجيعهم على الاجتهاد والتفوق، وللرد على استفسارات الطلبة وشرح كل ما يفيدهم حول مكافأة أوائل الطلبة المتفوقين.



وهذه الحملة التوعوية تؤكد دور عمادة شؤون الطلبة المهم في تعريف طلبة جامعة الكويت بشروط التفوق والتميز والاستمرار به من خلال الدعم المادي والمعنوي المقدم لهم، واختيارهم ضمن الطلبة الأوائل في حفل التكريم الذي يقام سنويا بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي، وتعريفهم كذلك بالتخصصات النادرة ومكافأتها، وشروط التبادل الطلابي وكيفية الالتحاق به.