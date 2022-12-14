أكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الاعلام سعود الخالدي اهتمام الكويت بتطوير قطاع السياحة كونه رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد وبما يجعل الكويت وجهة وقبلة للسياحة.



وقال الخالدي في تصريح لـ «كونا» في ختام اعمال الدورة الـ 25 لمجلس وزراء السياحة العرب ان «السياحة لم تعد فقط ترفيها بل أضحت رافدا من روافد الاقتصاد في جميع دول العالم». وأضاف ان «الحكومة الكويتية وضعت في برنامج عملها محورا كاملا عن السياحة لاسيما وان الكويت تمتلك مقومات سياحية كثيرة مثل الآثار والمتاحف والفن والثقافة والرياضة وغيرها».



وأشار الخالدي الى اعتماد مجلس الوزراء الكويتي الشهر الماضي الاستراتيجية الخليجية الموحدة ومن ضمنها السياحة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي.



وذكر ان الكويت سباقة دائما في موضوع التعاون المشترك مع الدول العربية والدول الخليجية لاسيما في قطاع السياحة.



وعن وجود مخطط لأن تكون الكويت وجهة سياحية عربية قال الخالدي «وضعنا في قطاع السياحة بوزارة الاعلام رؤية لتطوير السياحة في السنوات المقبلة واستراتيجية وجدولا زمنيا لها».



وعن الاجتماع الوزاري قال الخالدي ان الاجتماع ناقش 12 بندا من بينها اختيار عاصمة عربية للسياحة وتم تزكية عاصمة دولة قطر الدوحة لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2023.