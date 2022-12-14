عبدالعزيز الفضلي



فازت الكويت بمنصب رئاسة المنظمة الكشفية العربية وتم انتخاب رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي وتجديد الثقة فيه رئيسا للمنظمة للمرة الثانية على التوالي خلال الجمعية العمومية للمنظمة وهي الانتخابات التي تقام كل ثلاث سنوات لتحتفظ الكويت في المنصب لثلاث سنوات اخرى، وذلك نظرا لما قام به الطريجي من جهود كبيرة للنهوض في الحركة الكشفية العربية من خلال ادارتها والنجاح في العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية التي اقيمت على مستوى الوطن العربي.



هذا، وتم انتخاب الاماراتي د.سالم الدرمكي نائبا للرئيس.